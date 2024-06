Os bancos vão abrir amanhã? Saiba se as agências funcionam nesta sexta (31/05)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Os bancos vão abrir amanhã?

Essa é uma das dúvidas de milhares de pessoas que buscam saber o horário de funcionamento das agências bancárias nesta sexta-feira, 31 de maio.

Abaixo, veja se os bancos abrem normalmente nesta sexta.

Funcionamento dos bancos nesta sexta (31/05)

A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) informa que as agências bancárias estarão fechadas para atendimento presencial no dia 30 de maio, devido ao feriado de Corpus Christi.

Contudo, as operações bancárias voltarão ao normal na sexta-feira, 31 de maio, seguindo o horário habitual de cada instituição.

A Febraban também destaca que contas de consumo (água, energia, telefone) e carnês com vencimento no feriado poderão ser pagos no próximo dia útil, 31 de maio, sem acréscimo de juros.