Calendário PIS 2024 ano-base 2022: veja quanto e até quando sacar valores

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Veja detalhes do calendário do PIS 2024 e descubra quais colaboradores têm direito, valores a receber e datas para saque do PIS.

Todo trabalhador que recebe até dois salários mínimos tem o direito legal, anualmente, de sacar o abono salarial, mais conhecido como PIS/Pasep.

Anualmente, é divulgado o calendário do PIS para que esses empregados saibam quando podem resgatá-lo.

Apesar de ser um direito de muitos trabalhadores, muitos desconhecem essa possibilidade e não sabem como consultar o calendário do PIS ou mesmo os valores a que têm direito em 2024.

Para esclarecer todas as dúvidas sobre o tema e determinar quem tem direito ao PIS/Pasep, este artigo abordará os seguintes tópicos:

O que é PIS/Pasep?



Quem tem direito a receber o PIS/Pasep?



PIS/Pasep 2024



Calendário PIS/Pasep 2024 ano-base 2022



Qual o valor do benefício PIS/Pasep em 2024?



Como consultar o PIS/Pasep 2024?



O que é PIS/Pasep?

O PIS (Programa de Integração Social) e o PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) são programas criados pelo governo federal para integrar o empregado do setor privado e o servidor público, respectivamente, ao desenvolvimento das empresas e das instituições públicas.

Quem tem direito a receber o PIS/Pasep?

Tem direito a receber o PIS (Programa de Integração Social) trabalhadores do setor privado, enquanto o PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) é destinado aos servidores públicos.

Para ter direito ao benefício do PIS/PASEP, o trabalhador/servidor público deve atender aos seguintes critérios:

Ter trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano-base, consecutivos ou não, sendo que esses dias trabalhados podem ter sido em mais de um emprego;



Ter recebido remuneração mensal média de até dois salários mínimos durante o ano-base;



Estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos;



Ter seus dados devidamente informados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou pelo órgão público competente, no caso de servidores.

PIS/Pasep 2024

Em 2024, há muitos trabalhadores que ainda estão incertos sobre seus direitos relacionados ao PIS/Pasep.

Diversas dúvidas surgem, especialmente acerca do calendário do PIS/Pasep 2024 e de como identificar quem tem direito aos benefícios.

A partir de fevereiro de 2024, a data de aniversário passou a ser o único critério para determinar a data de saque do abono salarial.

Quem tem direito ao PIS 2024?

Antes de consultar o calendário do PIS, é essencial compreender quem tem direito a recebê-lo e quem não possui essa elegibilidade.

As regras, mesmo com a chegada de um novo ano, permanecem consistentes com os anos anteriores.

Em 2024, têm direito a receber o PIS/Pasep os profissionais que tenham trabalhado pelo menos 30 dias no ano-base de 2022, de maneira remunerada, tanto no serviço público quanto no privado, e que tenham recebido até dois salários mínimos.

Calendário PIS 2024 ano-base 2022

O calendário PIS 2024 ano-base 2022 foi determinado para ser pago em sete lotes, distribuídos entre fevereiro e agosto de 2024. Os saques vão estar disponíveis até o dia 27 de dezembro de 2024.

Veja o calendário PIS ano-base 2022 completo abaixo:

MÊS DE NASCIMENTO RECEBEM A PARTIR DE RECEBEM ATÉ

JANEIRO 15 DE FEVEREIRO 27 DE DEZEMBRO FEVEREIRO 15 DE MARÇO 27 DE DEZEMBRO MARÇO 15 DE ABRIL 27 DE DEZEMBRO ABRIL 15 DE ABRIL 27 DE DEZEMBRO MAIO 15 DE MAIO 27 DE DEZEMBRO JUNHO 15 DE MAIO

27 DE DEZEMBRO JULHO 17 DE JUNHO 27 DE DEZEMBRO AGOSTO 17 DE JUNHO

27 DE DEZEMBRO SETEMBRO 15 DE JULHO 27 DE DEZEMBRO OUTUBRO 15 DE JULHO 27 DE DEZEMBRO NOVEMBRO 15 DE AGOSTO 27 DE DEZEMBRO DEZEMBRO 15 DE AGOSTO 27 DE DEZEMBRO

Qual o valor do benefício PIS/Pasep em 2024?

O valor do benefício do PIS/Pasep em 2024 é variável e depende do tempo trabalhado e da remuneração recebida pelo trabalhador no ano-base, que, neste caso, é o ano de 2022.

O valor pode ser calculado com base na quantidade de meses trabalhados durante esse período e o valor médio dos salários recebidos.

Veja a tabela PIS 2024 ano-base 2022 abaixo:

Quantidade de meses trabalhados no ano-base Valor a receber 1 mês trabalhado R$ 117,66; 2 meses trabalhados R$ 235,32; 3 meses trabalhados R$ 352,98; 4 meses trabalhados R$ 470,64; 5 meses trabalhados R$ 588,30; 6 meses trabalhados R$ 705,96; 7 meses trabalhados R$ 823,62; 8 meses trabalhados R$ 941,28; 9 meses trabalhados R$ 1.058,94; 10 meses trabalhados R$1.176,60; 11 meses trabalhados R$ 1.294,26; 12 meses trabalhados R$ 1.412,00.

Vídeo: formas de consulta do abono

Como consultar o PIS/Pasep 2024?

Os profissionais que desejam consultar o calendário do PIS e verificar se estão qualificados para receber o benefício podem utilizar o portal do governo ou o aplicativo da carteira de trabalho digital.

Ao acessar uma dessas opções, o trabalhador deve fazer o login, inserindo seu CPF e senha de acesso. Em seguida, ele deve navegar até a área "Benefícios" e selecionar "Abono Salarial". Nesse local, terá acesso às informações relacionadas ao benefício e poderá verificar se possui direito a recebê-lo.

Além disso, você também pode consultar o PIS/Pasep através dos aplicativos oficiais da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, disponíveis para dispositivos móveis com sistemas iOS e Android.