Abono Pis/Pasep: prazo para saque acaba nesta sexta-feira (27)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O prazo para sacar o Abono Salarial referente ao ano-base de 2022 termina nesta sexta-feira (27). O benefício é destinado a trabalhadores da iniciativa privada (PIS) e servidores públicos (Pasep) que atenderam aos critérios de elegibilidade no período.

Cerca de R$ 218,9 milhões ainda estão disponíveis para mais de 239 mil beneficiários em todo o país. Caso o valor não seja retirado, ele retorna ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

Quem tem direito ao Pis/Pasep?

O benefício é pago aos trabalhadores e servidores públicos que cumpram os seguintes requisitos:

Estejam cadastrados no PIS/Pasep ou no CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais) há pelo menos cinco anos;



Tenham recebido uma remuneração média de até dois salários-mínimos durante o ano-base (2022) ;



; Exerceram atividade remunerada por, no mínimo, 30 dias (consecutivos ou não) no período ;



; Tiveram os dados corretamente informados pelo empregador na RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) ou no eSocial do ano-base correspondente.

Importante: empregadas domésticas e trabalhadores contratados por pessoa física não têm direito ao benefício, já que esses empregadores não contribuem para o PIS/Pasep.

Valores e saque

O valor do Abono Salarial é proporcional ao número de meses trabalhados durante o ano-base e pode variar entre R$ 118 e R$ 1.412.

Os depósitos foram realizados até agosto de 2024, mas ainda podem ser retirados até o fim do prazo, em agências da Caixa Econômica Federal (PIS) ou do Banco do Brasil (Pasep).

Para trabalhadores do Rio Grande do Sul, que enfrentaram os impactos das fortes chuvas, o benefício foi antecipado, independentemente do mês de nascimento.

Calendário Pis/Pasep 2025

O calendário do PIS/Pasep foi unificado, eliminando diferenças de pagamento baseadas no dígito final do número de inscrição.

Agora, todos os trabalhadores recebem de acordo com o mês de nascimento.

O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) aprovou o calendário de pagamentos do PIS/Pasep referente ao ano-base de 2023.

Os saques começarão em 17 de fevereiro de 2025, com os valores disponíveis até 29 de dezembro do mesmo ano.

Imposto de Renda com isenção até R$ 5 mil pode reduzir arrecadação em R$ 51 bilhões anuais

Imposto de Renda com isenção até R$ 5 mil pode reduzir arrecadação em R$ 51 bilhões anuais Desvalorização do real causa saída 'em massa' de investimentos para os EUA

Desvalorização do real causa saída 'em massa' de investimentos para os EUA Nova funcionalidade pode acabar com golpes no cartão de crédito. Entenda Leia Também

Quem pode receber o benefício em 2025?

Para ter direito ao abono salarial no próximo ano, o trabalhador deve ter trabalhado formalmente por ao menos 30 dias no ano-base de 2023e cumprir os critérios já mencionados.

A partir de 5 de fevereiro de 2025, será possível verificar o direito ao abono por meio do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, no portal GOV.BR, pela Central Alô Trabalho (telefone 158) ou nas Superintendências Regionais do Trabalho.

Acompanhe todas a notícias do Jornal do Commercio