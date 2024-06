Feriado 13 de junho: veja as cidades com feriado na quinta-feira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Conforme explica a Constituição, o trabalho em feriados - de caráter nacional, estadual ou municipal - implica no pagamento dobrado da diária

O Dia de Santo Antônio é celebrado na quinta-feira, dia 13 de junho, em todo o Brasil. Nesta data, muitas cidades têm feriado municipal, pois têm o santo como padroeiro.

Desta maneira, a folga não é decretada nacionalmente. Em algumas das cidades da lista, a sexta-feira (14) será de ponto facultativo.

Inclusive, no estado de Pernambuco, 15 cidades comemoram o feriado amanhã. Confira mais detalhes abaixo.

FERIADO 13 DE JUNHO

Para os que desejam saber se "amanhã é feriado", a folga só será contabilizada caso haja uma legislação específica na cidade ou estado que a decrete.

Em Pernambuco, a folga não será estendida à capital. O Tribunal de Justiça do estado lista as cidades com descanso:

Agrestina;

Águas Belas;



Betânia;



Cabo de Santo Agostinho;



Cachoeirinha;



Carnaíba;



Garanhuns;



Ibimirim;



Inajá;



Lajedo;



Primavera;



Salgueiro;



Tacaimbó;



Tracunhaém;



Triunfo.

FERIADO AMANHÃ

Veja onde é feriado no dia 13 de junho, Dia de Santo Antônio:

SÃO PAULO

Osasco

Caraguatatuba

Piracicaba

RIO DE JANEIRO

Teresópolis

MINAS GERAIS

Juiz de Fora

BAHIA

Jacobina

MATO GROSSO DO SUL

Campo Grande (Capital)

Costa Rica

MATO GROSSO

Barra dos Garças

CEARÁ

Barbalha



Maracanaú

ESPÍRITO SANTO

Atílio Vivácqua

PARANÁ

Dois Vizinhos

SANTA CATARINA

Bandeirante

*A lista acima corresponde apenas a alguns exemplos. Portanto, existem outras cidades do Brasil onde há feriado além dessas.

