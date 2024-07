+Milionária: por que é tão difícil de acertar? Especialista explica

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Loteria mais nova da Caixa, criada ainda em 2022, tem causado intriga até nos apostadores mais fiéis.

Para sua edição de nº 160 da +Milionária, por exemplo, o prêmio estava estimado em impressionantes R$ 234 milhões.

Para se ter uma noção, a pomposa bolada destinada a uma edição regular dessa loteria, tinha premiação superior a do concurso especial da Quina deste ano.

A Quina de São João, realizada no último final de semana de junho, teve prêmio estimado em R$ 220 milhões.

Esses altos valores destinados às +Milionárias tem um motivo: ninguém nunca acertou as seis dezenas e dois trevos da loteria.

Com efeito, todas as edições acumularam, gerando premiações exuberantes, que permanecem inéditas, até o presente momento.

Inevitavelmente, a pergunta que surge é: Por que é tão difícil ganhar a +Milionária? Veja neste artigo a resposta para esta questão, com base na opinião de um especialista.

Quais as probabilidades da +Milionária?

Comparando as probabilidades, temos que é aproximadamente cinco vezes mais difícil vencer na +Milionária em comparação com a Mega Sena.

A chance de tirar sorte grande com uma aposta mínima, de seis dezenas e dois trevos é de 1 em 238.360.500.

O professor Airton Souza detalha os cálculos feitos a partir de princípios de Análise Combinatória - Airton Souza

Para o professor do departamento de Matemática da Universidade Federal de Pernambuco, Airton Souza, o provável motivo desse grande acúmulo é que muitos ainda não conhecem essa loteria, consequentemente, não jogam nela.

“O fato de ainda não ter saído o prémio máximo da +Milionária pode ser justificado pela pouca quantidade de concursos, comparado com a Mega Sena, mas acredito que a principal causa é que ela não é tão popular quanto a Mega Sena”, afirma o matemático.

Apesar de, em questões probabilísticas, o prêmio principal da +Milionária seja o mais difícil entre as loterias Caixa, este concurso possui 10 maneiras diferentes de ganhar prêmios.

As seis primeiras são estipuladas por porcentagem do prêmio do concurso atual e as seis últimas possuem valores pré-estabelecidos. Confira:

6 acertos + 2 trevos (maior premiação)



6 acertos + 1 ou nenhum trevo (2ª maior premiação)



5 acertos + 2 trevos (3ª maior premiação)



5 acertos + 1 ou nenhum trevo (4ª maior premiação)



4 acertos + 2 trevos (5ª maior premiação)



4 acertos + 1 ou nenhum trevo (6ª maior premiação)

A partir desta, são valores fixos: