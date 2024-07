Bolão +Milionária: como realizar uma aposta neste formato? Veja

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Visando driblar a alta dificuldade de ganhar o prêmio principal desta loteria, alguns tem jogado suas fichas no bolão; entenda como funciona

Comparando as probabilidades de vitória com uma aposta simples, a +Milionária ocupa o primeiro lugar entre as loterias mais difíceis da Caixa.

Foram mais de 160 edições e até agora ninguém foi capaz de acertar os seis números e dois trevos desta modalidade.

Uma maneira conhecida de elevar as chances de vitória é realizando apostas coletivas, também conhecidas como Bolões.

Neste formato, várias pessoas jogam seus números em nome de uma aposta só.

Assim, são feitas mais combinações numéricas, elevando as chances de vitória.

Se algum dos integrantes do Bolão acertar as seis dezenas e dois trevos premiados, o prêmio é dividido igualmente entre os membros da aposta coletiva.



Como fazer um Bolão na +Milionária?

Para apostas presenciais, os apostadores podem preencher o campo “Bolão” no próprio volante da +Milionária, ou solicitar ao atendente que desejam fazer uma aposta coletiva.

O bolão deve ter valor mínimo de R$ 12,00 e possuir pelo menos duas cotas de R$ 6,00.

As cotas (apostas individuais), não podem ser inferiores a R$ 6,00.

Podem ser realizadas até 100 cotas por bolão, ou seja, é possível montar um grupo de até 100 pessoas para fazer uma aposta coletiva.

Quanto mais cotas, mais combinações numéricas e quanto mais combinações, mais chances de ganhar!

Também há a possibilidade de comprar cotas de bolões organizados pelas próprias unidades lotéricas, físicas ou online.

Comprando uma dessas cotas, uma tarifa de serviço adicional de até 35% pode ser aplicada, de acordo com a Caixa.