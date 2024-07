Lotofácil desta quarta (03/07); confira o resultado do concurso 3145

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Após edição acumulada com cinco apostas vencedoras, a Caixa realiza o sorteio da edição 3145 da Lotofácil; premiação está estimada em R$ 1.7M

Acontece hoje (03/07), a partir das 20h, o sorteio das quinze dezenas da Lotofácil 3145.



O concurso desta quarta-feira retoma sua programação normal, após edição passada quebrar sequência de 18 concursos sem acúmulos.



O prêmio estimado retorna para a premiação inicial no valor de R$ 1.7 milhão.



Os apostadores podem concorrer por meio da Loteria Online da Caixa, ou do jeito tradicional, indo até uma lotérica física.

Resultado da Lotofácil de hoje (quarta, 03/07); concurso 3145



04-13-18-19-02-07-25-01-12-16-17-20-09-23-14.

A Caixa transmite o sorteio ao vivo, a partir das 20h.



Os interessados podem acompanhar pelo canal da Caixa no Youtube ou pelo Facebook das Loterias Caixa.

Tem Lotofácil todo dia?



Praticamente sim. As edições regulares desse concurso são realizadas semanalmente, de segunda a sábado.



Os sorteios começam a partir das 20h e os jogadores tem até às 19:30 para efetuarem suas apostas.

Como funciona a Lotofácil?



Na cartela com 25 números, os apostadores podem entre de 15 e 20.



Ao fim de cada edição, a Caixa sorteia 15 dezenas premiadas. Quem tiver marcado todas, leva para casa o prêmio da faixa principal.



Se mais de uma pessoa acertar, como normalmente acontece na Lotofácil, o prêmio é dividido igualmente entre os sortudos.



Os jogadores podem realizar uma aposta mínima, com direito à escolha de 15 números, pelo valor de R$ 3,00 reais.



Já para realizar a aposta mais completa, com 20 dezenas selecionadas, o apostador deverá desembolsar R$ 46.512,00 reais



Apesar do preço subir, as chances de vitória também aumentam conforme a quantidade de números escolhidos.



A Caixa também permite outras maneiras de jogar, a fim de facilitar a vida dos apostadores.



Um exemplo é a Surpresinha, na qual os números são selecionados de modo automático pelo próprio computador da lotérica.



A Surpresinha ajuda a ganhar tempo e é um "prato cheio" para os mais indecisos.

Além dela, também é possível jogar com a Teimosinha, onde o apostador pode jogar com as mesmas dezenas em mais de uma edição.



Ela funciona muito bem para os que apostam sempre nos mesmos números.



Para entender melhor como funcionam e quais as vantagens, acesse um guia completo sobre Teimosinhas e Surpresinhas clicando aqui.

Resultado da Lotofácil anterior



O concurso 3144 realizado nesta terça-feira (02) estava com prêmio acumulado em R$ 4 milhões



Cinco apostas vencedoras dividiram o prêmio, reservado à quem marcou os números:

02-05-06-09-12-13-14-15-17-18-19-20-21-23-25.



