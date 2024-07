'Dinheiro esquecido': brasileiros ainda podem resgatar R$ 8,36 bilhões

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Banco Central anunciou nesta sexta-feira (05/07) que R$ 8,36 bilhões estão disponíveis para resgate no Sistema de Valores a Receber (SVR), conforme dados de maio. Esse valor era de R$ 8,15 bilhões em abril e R$ 8 bilhões em março.

O Sistema de Valores a Receber (SVR) foi criado pelo Banco Central do Brasil (BCB), e é um serviço que mostra se você tem algum dinheiro esquecido a receber em bancos e em outras instituições.

Veja quem tem direito ao dinheiro esquecido e como sacar a seguir.

QUEM TEM DIREITO AO DINHEIRO ESQUECIDO?

Têm direito a resgatar dinheiro esquecido os seguintes casos, segundo o Banco Central:

conta corrente ou poupança encerradas com saldo disponível;



ou com saldo disponível; tarifas cobradas indevidamente e que aparecerem em acordo assinado com o BC;



e que em acordo assinado com o BC; parcelas ou despesas de operações de crédito cobradas indevidamente e que aparecerem em acordo assinado com o BC;



de operações de crédito e que aparecerem em acordo assinado com o BC; cotas de capital e rateio de sobras líquidas de ex-participantes de cooperativas de crédito, e

recursos não procurados de grupos de consórcio encerrados.

DINHEIRO ESQUECIDO NO BANCO CENTRAL: COMO CONSULTAR / SABER SE TENHO DINHEIRO ESQUECIDO?

A consulta e o resgate do dinheiro esquecido em bancos e instituições financeiras, só pode ser realizado exclusivamente através do site do Banco Central, clique aqui para ir direto.

O Banco Central ressalta que as pessoas tenham o máximo de cuidado com os possíveis golpes, e que prestem atenção aos seguintes cuidados:

O Banco Central não envia links nem entra em contato para tratar sobre valores a receber ou para confirmar os dados pessoais.



para tratar sobre valores a receber ou para confirmar os dados pessoais. Somente a instituição que aparece no Sistema de Valores a Receber é que pode te contatar e ela nunca vai pedir sua senha.



que aparece no Sistema de Valores a Receber é que pode te contatar e ela nunca vai pedir sua senha. NÃO clique em links suspeitos enviados por e-mail, SMS, WhatsApp ou Telegram.



enviados por e-mail, SMS, WhatsApp ou Telegram. NÃO faça qualquer tipo de pagamento para ter acesso aos valores.

SAQUE DINHEIRO ESQUECIDO



Para efetuar o saque do dinheiro esquecido, é preciso ter uma chave PIX ou fazer o processo por meio de DOC ou TED.

O valor é créditado na conta somente em 12 dias nestas duas últimas opções, segundo o BC.

No caso de instituições que não assinaram o “Termo de Adesão”, o cidadão precisa fazer o pedido de saque diretamente no banco ou instituição indicada pelo sistema.