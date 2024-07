Calendário do Bolsa Família 2024: veja datas de pagamento em julho

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Beneficiários do Bolsa Família podem ter direito ao pagamento antecipado da parcela correspondente ao mês de julho. Clique aqui para e saiba detalhes!

O pagamento do Bolsa Família 2024 é liberado mensalmente em datas específicas divulgadas ainda no início do ano pelo Governo Federal.



As datas para liberação da parcela referente ao mês de julho já foram divulgadas e podem ser consultadas pelos beneficiários do programa nesta matéria.

Quem tem direito ao benefício?



O programa de transferência de renda tem como objetivo apoiar financeiramente famílias em situação de pobreza e extrema pobreza no Brasil.



Com isso, foram estabelecidas algumas regras que dão direito ao recebimento do Bolsa Família, são elas:



O titular deve ter inscrição completa e atualizada no Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal;



As pessoas que compõem a família precisam possuir, de forma individual (por pessoa), uma renda mensal de até R$ 210,00.

Outras regras do Bolsa Família



É necessário que o titular do benefício que esteja gestante ou que tenha dependentes precise informar outros dados ao CadÚnico, como:



Atualização da caderneta de vacinação;



Acompanhamento pré-natal;



Acompanhamento nutricional;



Comprovação de frequência escolar dentro dos parâmetros.



Nos casos em que esses dados estão desatualizados ou que haja o aumento da renda familiar, o beneficiário pode perder o Bolsa Família.

Calendário do Bolsa Família 2024: pagamento de julho



Imagem: Arte com as datas do Calendário Bolsa Família 2024 em cores verde, azul e branco, em um fundo amarelo - Governo Federal | Arte: NE10

Chama no Zap! Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp ENTRAR NO CANAL DO WHATSAPP

Como ocorre normalmente, os pagamentos de julho seguem a ordem crescente do número final do NIS de cada beneficiário. Confira a seguir:



NIS 1 - quinta, 18/07



NIS 2 - sexta, 19/07



NIS 3 - segunda, 22/07



NIS 4 - terça, 23/07



NIS 5 - quarta, 24/07



NIS 6 - quinta, 25/07



NIS 7 - sexta, 26/07



NIS 8 - segunda, 29/07



NIS 9 - terça, 30/07



NIS 10 - quarta, 31/07

Qual é o valor a ser pago este mês?



O valor do Bolsa Família pode variar conforme a composição familiar e se há ou não o direito a pagamento de outros benefícios.



O valor mínimo é de R$ 600,00;



Com possibilidade de adicionais:

R$150,00 por criança de até 6 anos;

R$ 50,00 para gestantes e dependentes de 7 a 18 anos.





Entenda como foi a mudança no valor pago pelo Bolsa Família