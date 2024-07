Quina 6477 desta quarta-feira (10/07); confira o resultado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O concurso 6477 chega com tudo para esta quarta-feira, dia 10 de julho; a premiação conta com acúmulos de dez edições e está estimada em R$ 15 milhões

Nesta quarta-feira (10), a partir das 20h, acontece o sorteio dos números da Quina 6477.

O prêmio, acumulado há dez edições, chega a estimativa de R$ 15 milhões para a loteria desta quarta.

Para apostar no concurso 6477, os apostadores podem acessar a Loteria Online da Caixa, ou jogar presencialmente por meio de uma lotérica física.

As apostas se encerram a partir das 19h, no horário de Brasília.

Resultado da Quina de hoje (quarta, dia 10 de julho)

79 26 45 78 02.

Os participantes podem assistir ao vivo o sorteio da Quina de hoje através do canal da Caixa no Youtube e pelo Facebook das Loterias Caixa.

As transmissões do concurso 6475 iniciam às 20h.

Como jogar na Quina?

Para participar dessa loteria, os interessados podem escolher de 5 a 15 números, dentre os 60 disponíveis para tentar a sorte.

Ao término de cada edição, a Caixa sorteia cinco números premiados.

O sortudo que conseguir acertar todos eles, leva para casa o prêmio da primeira faixa.

A partir de dois acertos, no entanto, a Caixa também oferece prêmios. Os valores aumentam conforme a quantidade de números corretos assinalados.

Onde apostar na Quina?

Os apostadores mais atualizados provavelmente já conhecem a Loteria Online da Caixa.

Neste portal, os jogadores podem realizar suas apostas pela internet de qualquer lugar, sem necessidade de deslocamento até um ponto específico.

As apostas online têm um valor mínimo de R$ 15,00.

Contudo, os jogadores mais tradicionais ainda preferem ir pessoalmente a uma lotérica física para fazer seus jogos.

Independentemente do método escolhido, as chances são as mesmas. Seja qual for sua preferência, desejamos boa sorte nas apostas!

Em quais dias há sorteio da Quina?

As edições regulares dessa loteria ocorrem todas as semanas, de segunda a sábado, a partir das 20h.

Entre as loterias da Caixa, apenas a Quina e a Lotofácil têm sorteios quase diários.

Recomendações e advertências

Esta e qualquer outra loteria são jogos de azar.

Isso significa que, mesmo com um alto investimento em apostas, não há garantia de que esse dinheiro irá gerar lucros.

Portanto, aconselhamos não gastar uma quantia que comprometa sua renda ou orçamento familiar.

