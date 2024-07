Quina 6479 desta sexta (12/07); confira o resultado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Quina de hoje segue com premiação acumulada; são quase R$ 19 milhões estimados em prêmios somente para a faixa principal do concurso 6479

A Caixa sorteia nesta sexta-feira (17), a partir das 20h, as cinco dezenas milionárias da Quina de hoje.

O concurso 6479 conta com premiação acumulada de 12 edições consecutivas.

O montante em dinheiro destinado a esta edição gira em torno de R$ 18.7 milhões.

Para concorrer a esta bolada, os interessados podem utilizar o método tradicional, indo até uma lotérica, ou apostar por meio da Loteria Online, sem precisar sair de casa.

De todo modo, os apostadores têm até às 19h para efetuar suas apostas.

Resultado da Quina desta sexta-feira (dia 12 de julho)

40-06-32-10-67.

Os apostadores podem assistir o sorteio ao vivo por meio do canal da Caixa no Youtube, ou pelo Facebook das Loterias Caixa.

As transmissões têm início a partir das 20h, segundo horário oficial de Brasília.

Como jogar na Quina?

Nas cartelas, com o total de 60 números, os jogadores devem marcar de 5 a 15 dezenas para apostar.

Os valores das apostas são crescentes de acordo com a quantidade de números escolhidos.

A aposta mínima, de 5 dezenas, custa apenas R$ 2,50, o que faz da Quina uma das loterias mais acessíveis da Caixa.

Já a mais completa, permite escolha de 15 dezenas e, para adquiri-la, o jogador deverá desembolsar R$ 7.507,50.

No fim de cada edição, a Caixa seleciona randomicamente as cinco dezenas campeãs.

Quem acertar todas elas, vira o milionário da vez.

A partir de dois acertos, são previstos prêmios com valores crescentes em conformidade com a quantidade de números gabaritados.

Também é possível jogar na Quina usando os modos de jogo Teimosinha e Surpresinha, grandes facilitadores para alguns tipos de apostas.

Com a Teimosinha, o jogador escolhe suas dezenas e pode jogar nos próximos sorteios seguintes com as mesmas dezenas selecionadas.

Já na Surpresinha, o sistema da Caixa escolhe aleatoriamente os números com os quais o apostador irá concorrer no sorteio.

TEM QUINA TODOS OS DIAS?

Não, mas quase. São realizados concursos regulares da Quina de segunda a sábado, a partir das 20h.

Confira como apostar na Quina e como retirar o dinheiro