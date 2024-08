Mega Sena 2753 de hoje, quinta (25) tem premiação acumulada em R$ 65 milhões; confira o resultado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Mega Sena deste sábado, dia 25 de julho, encerra a semana com premiação pomposa; confira os números sorteados no concurso 2753 de hoje

A Mega Sena é considerada a principal loteria da Caixa e uma das que entrega as melhores premiações.

Quando acumuladas, as edições desta modalidade alcançam grandes quantias em dinheiro, que chamam a atenção de qualquer apostador.

Nesta quinta, a premiação acumulada é capaz de deslumbrar qualquer apostador: são R$ 65 milhões em dinheiro.

Os números do concurso 2753 são sorteados a partir das 20h, com transmissões ao vivo.

Para concorrer ao montante, os apostadores podem utilizar a Loteria Online da Caixa, ou jogar por meio das lotéricas físicas.

O prazo limite para apostar na Mega 2753 é às 19h da noite.

Resultado da Mega Sena de hoje (quinta-feira, dia 25 de julho)

46-55-06-31-52-26

Os interessados podem acompanhar o sorteio ao vivo a partir das 20h.

As transmissões são feitas pelos canais oficiais das Loterias Caixa no YouTube e no Facebook.

Como jogar na Mega Sena?

Cada volante da Mega Sena oferece 60 números para escolha.

Os jogadores podem marcar entre seis e 12 números em cada volante. Ao final do sorteio, seis números são sorteados como vencedores.

Quem acertar pelo menos três dos números sorteados ganha um prêmio.

Os valores dos prêmios aumentam conforme o número de acertos.

O prêmio máximo é concedido àqueles que acertam todas as seis dezenas sorteadas na edição.

Recomendações e advertências

A Mega Sena, assim como qualquer outra loteria, é um jogo de azar.

Isso significa que, mesmo com um investimento elevado em apostas, não há garantia de retorno financeiro.

Portanto, não é recomendável gastar um valor que possa comprometer significativamente seu orçamento familiar.

