Loteria dos EUA oferece R$ 1.7 bi em prêmios; veja guia completo de como concorrer

A loteria Mega Millions está com premiação acumulada estimada em 306 milhões de dólares e pode ser jogada diretamente do Brasil; veja passo a passo

Você saberia o que fazer com mais de um bilhão e meio de reais?

É inegável que esse valor poderia resolver a vida de algumas gerações de uma família inteira.

Pois é, nos Estados Unidos, a premiação da Mega Millions está acumulada e estima-se que a loteria deva premiar 306 milhões de dólares.

Convertendo para real na cotação atual, são mais de R$ 1.7 bilhão! E não, você não leu errado: o prêmio realmente chega à casa dos bilhões.

Por R$ 28,00, é possível concorrer a este prêmio bilionário mesmo estando no Brasil.

Confira este passo-a-passo de como realizar uma aposta na Mega Millions e concorrer a este montante impressionante.

Como concorrer ao prêmio de R$ 1.7 bi na loteria americana? Confira o passo-a-passo com imagens!

Apostadores no Brasil e em qualquer parte do mundo podem participar desta loteria usando a plataforma online The Lotter.

Esse serviço online possibilita fazer apostas de praticamente qualquer lugar do planeta.

O processo é o seguinte: um representante da The Lotter realiza a aposta com os números escolhidos pelo jogador na plataforma e leva até uma lotérica.

Para a Mega Millions, por exemplo, o apostador precisa selecionar cinco números dentre os 70 disponíveis e uma Mega Ball entre as 25 opções.

O primeiro passo é realizar o cadastro na plataforma e selecionar a forma de pagamento desejada. - The Lotter

Em seguida, o jogador deverá selecionar os números que concorrerão ao prêmio. - The Lotter

O apostador pode selecionar a opção de multiplicar o prêmio secundário em até cinco vezes pelo valor de US$ 2,50 por linha.

Também é possível selecionar a opção de jogar nos concursos seguintes com os mesmos números escolhidos e ganhar um desconto no valor total. - The Lotter

Esse último tópico funciona de modo similar às Teimosinhas das Loterias Caixa.

Assim que essa parte for finalizada, o apostador segue para a revisão dos pedidos e em seguida para o pagamento. - The Lotter

Fácil, né? Agora que você já sabe como concorrer, clique aqui para acessar a plataforma da The Lotter. Desejamos sorte nas suas apostas!