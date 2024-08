Mega Millions acumula e prêmio ultrapassa R$ 1.8 bi; veja como jogar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A loteria americana, famosa pelos valores absurdos dos prêmios, chega com premiação acumulada em 331 milhões de dólares; veja guia de como concorrer

No Brasil, a maior premiação da história das loterias foi a da Mega Sena da Virada 2024, que entregou R$ 588.891,21 só aos vencedores do primeiro prêmio.

Esse valor, já impressionante, mesmo multiplicado por três, não chegaria ao montante acumulado nesta edição da Mega Millions.

São 331 milhões de dólares que, se convertidos para real na cotação atual, chegam ao inacreditável valor de R$ 1.8 bilhão.

O melhor de tudo é que, mesmo no Brasil, é possível concorrer ao prêmio bilionário.

Para saber como, confira o guia ilustrado abaixo.

Como concorrer ao prêmio bilionário da Mega Millions?

Apostadores do Brasil e de qualquer lugar do mundo podem apostar nessa loteria utilizando o portal online The Lotter.



Este serviço digital permite realizar apostas de quase todos os cantos do planeta.



O procedimento é simples: um agente da The Lotter registra a aposta com os números escolhidos pelo jogador no site e os submete a uma agência lotérica.



Para a Mega Millions, por exemplo, o participante deve escolher cinco números entre os 70 disponíveis e uma dentre as 26 Mega Balls.



O primeiro passo é realizar o cadastro na plataforma e selecionar a forma de pagamento desejada. - The Lotter

Em seguida, o jogador deverá selecionar os números que concorrerão ao prêmio. - The Lotter

Pelo valor de US$ 2,50 por linha, o jogador pode selecionar a opção de multiplicar o prêmio secundário em até cinco vezes.

Também é possível selecionar a opção de jogar nos concursos seguintes com os mesmos números escolhidos e ganhar um desconto no valor total. - The Lotter

Assim que essa parte for finalizada, o apostador segue para a revisão dos pedidos e em seguida para o pagamento. - The Lotter

Simples, né? Agora que você já aprendeu como jogar na Mega Millions, clique aqui para acessar a plataforma da The Lotter.

Desejamos boa sorte nas suas apostas!