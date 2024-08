+Milionária de hoje, quarta-feira (31/07) com prêmio acumulado; veja os números sorteados

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Sorteio realizado no último sábado (27) não premiou ninguém e o prêmio estimado para a +Milionária desta quarta-feira está acumulado em R$ 10 milhões

Dois concursos atrás, há exatos sete dias, aconteceu algo até então inédito na história da +Milionária.

Finalmente, depois de mais de dois anos de acúmulos, alguém acertou os seis números e dois trevos da loteria e levou para casa o prêmio principal.

Eram R$ 250 milhões acumulados, que foram se amontoando ao longo de 165 concursos.

Nesta quarta-feira (31), a Caixa realiza o sorteio concurso 168 da +Milionária, a partir das 20h, com transmissões ao vivo.

Após edição do último sábado voltar a acumular, estima-se que a premiação da +Milionária desta quarta deva girar em torno de R$ 10 milhões.

Para concorrer, os interessados podem acessar o site das Loterias Caixa, ou jogar por meio de uma lotérica física.

Resultado da +Milionária de hoje (quarta-feira, dia 31 de julho)

Números: 15-14-02-33-32-28

Trevos: 1-5.

Para acompanhar ao vivo o sorteio do concurso 168, os interessados podem acessar o canal da Caixa no Youtube, ou o Facebook das Loterias Caixa.

As transmissões têm início às 20h, no horário de Brasília.

Em quais dias tem +Milionária?

Os concursos regulares desta loteria são realizados semanalmente, às quartas e aos sábados, a partir das 20h.

Por que é tão difícill vencer na +Milionária?



A chance de conquistar o prêmio principal dessa loteria com uma aposta simples é de 1 em 238.360.500.



Essa probabilidade é quase cinco vezes menor do que a de ganhar na Mega Sena com as mesmas condições.



Além da dificuldade em acertar o prêmio máximo, o alto custo da aposta mínima, que é de R$ 6,00, também contribui para a escassez de ganhadores nessa loteria.



Com o mesmo valor, é possível fazer até dois jogos em outras loterias como a Quina e a Lotofácil.



Outro fator é que, por ser uma das mais recentes, essa modalidade ainda não tem grande reconhecimento.



Os baixos índices de probabilidade, o custo elevado comparado a outras loterias e a falta de popularidade são elementos que explicam a ausência de vencedores do prêmio principal até agora.



Acertar seis números e dois trevos na mesma aposta é extremamente difícil, mas essa modalidade também oferece outras 9 formas de ganhar prêmios menores. Confira:



6 acertos + 2 trevos (prêmio principal)



6 acertos + 1 ou nenhum trevo (2º maior prêmio)



5 acertos + 2 trevos (3º maior prêmio)



5 acertos + 1 ou nenhum trevo (4º maior prêmio)



4 acertos + 2 trevos (5º maior prêmio)



4 acertos + 1 ou nenhum trevo (6º maior prêmio)



3 acertos + 2 trevos (prêmio de R$ 50)



3 acertos + 1 trevo (prêmio de R$ 24)



2 acertos + 2 trevos (prêmio de R$ 12)



2 acertos + 1 trevo (prêmio de R$ 6)



Como participar da Milionária?



Para fazer uma aposta nesta loteria, os jogadores devem escolher pelo menos 6 dos 50 números e 2 dos 6 trevos disponíveis no bilhete.



A aposta mínima é de R$ 6,00, mas há diversas outras opções para apostar com mais números e/ou mais trevos.



Quanto mais números e trevos você marcar, maiores serão suas chances de ganhar, embora o custo da aposta também aumente.



Após cada sorteio, a Caixa Econômica Federal sorteia 6 dezenas e dois trevos.



Quem acertar todos eles leva para casa o prêmio da faixa principal, algo que ainda não ocorreu até agora.



Os jogadores podem apostar por meio das lotéricas físicas ou da Loteria Online até as 19h do dia do sorteio.