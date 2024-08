+Milionária 169 deste sábado (03/08); confira o resultado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Acontece neste sábado, a partir das 20h, o sorteio dos seis números e dois trevos premiados no concurso 169 da +Milionária; veja os números sorteados

Na semana passada, a loteria mais nova e mais difícil da Caixa entregou cerca de R$ 250 milhões ao seu primeiro ganhador na história.

Desde então, duas edições se passaram e as coisas parecem ter voltado à normalidade: o prêmio voltou a acumular.

Os números da +Milionária de hoje são sorteados a partir das 20h, no Espaço da Sorte, com transmissões ao vivo.

A premiação para o concurso 169 está estimada em R$ 10 milhões.

Para realizar uma aposta, os interessados deverão jogar por meio das lotéricas físicas, ou da Loteria Online da Caixa.

O prazo final para efetuação de apostas para o concurso 169 é até as 19h.

Resultado da +Milionária de hoje (sábado, dia 3 de agosto)

Números: 25-27-21-09-20-19.

Trevos: 5 e 3.

Em quais dias ocorre a +Milionária?

Os concursos desta loteria acontecem semanalmente, às quartas-feiras e aos sábados, a partir das 20h.

Por que é tão difícil vencer na +Milionária?

A probabilidade de ganhar o prêmio principal com uma aposta simples é de 1 em 238.360.500.

Essa chance é quase cinco vezes menor do que a de ganhar na Mega Sena com as mesmas condições.

Além da dificuldade em acertar o prêmio máximo, o elevado custo da aposta mínima, que é de R$ 6,00, também contribui para a falta de ganhadores.



Com o mesmo valor, é possível fazer até dois jogos em outras loterias, como a Quina e a Lotofácil.

Outro ponto é que, por ser uma das mais novas, essa modalidade ainda não é muito conhecida.

Os baixos índices de probabilidade, o custo alto em comparação a outras loterias e a falta de popularidade são fatores que explicam a ausência de vencedores do prêmio principal até agora.

Acertar seis números e dois trevos na mesma aposta é extremamente desafiador, mas essa modalidade também oferece outras 9 maneiras de ganhar prêmios menores. Veja:

6 acertos + 2 trevos (prêmio principal)



6 acertos + 1 ou nenhum trevo (2º maior prêmio)



5 acertos + 2 trevos (3º maior prêmio)



5 acertos + 1 ou nenhum trevo (4º maior prêmio)



4 acertos + 2 trevos (5º maior prêmio)



4 acertos + 1 ou nenhum trevo (6º maior prêmio)



3 acertos + 2 trevos (prêmio de R$ 50)



3 acertos + 1 trevo (prêmio de R$ 24)



2 acertos + 2 trevos (prêmio de R$ 12)



2 acertos + 1 trevo (prêmio de R$ 6)

Como participar da Milionária?

Para apostar nesta loteria, os jogadores devem escolher pelo menos 6 dos 50 números e 2 dos 6 trevos disponíveis no bilhete.

A aposta mínima custa R$ 6,00, mas há várias outras opções para apostar com mais números e/ou trevos.

Quanto mais números e trevos você selecionar, maiores serão suas chances de ganhar, embora o custo da aposta também aumente.

Após cada sorteio, a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio de 6 dezenas e dois trevos.

Quem acertar todos eles leva para casa o prêmio da faixa principal, o que só aconteceu uma vez na história.

Os jogadores podem fazer suas apostas nas lotéricas físicas ou na Loteria Online até as 19h do dia do sorteio.