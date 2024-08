Lotomania 2654 de hoje, quarta-feira (31/07); confira o resultado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Caixa realiza hoje, dia 31, o sorteio das quinze dezenas premiadas no concurso 2654; o prêmio acumulado já ultrapassa R$ 3 milhões

Após uma série de três concursos sem vencedores, o prêmio da Lotomania amontoa um valor muito chamativo aos apostadores.

Para o concurso 2654 desta quarta-feira (31), são estimados R$ 3.1 milhões em prêmios.

O sorteio das vinte dezenas premiadas acontece a partir das 20h, no horário de Brasília e conta com transmissões ao vivo.

Para concorrer à esta bolada, os interessados podem apostar por meio das lotéricas físicas ou da Loteria Online da Caixa, até às 19h.

Resultado da Lotomania desta quarta (dia 31 de julho)

62-22-72-15-08-48-53-03-91-77-16-75-67-17-07-79-20-30-49-63.



Os interessados podem acompanhar ao vivo o sorteio por meio dos canais oficiais da Caixa no Youtube e no Facebook, a partir das 20h.

Em quais dias ocorrem sorteios da Lotomania?

Os sorteios regulares da Lotomania acontecem três vezes por semana: às segundas, quartas e sextas-feiras, com início às 20h.

As apostas podem ser feitas até às 19h do dia do sorteio.

Como funciona?

Para participar do sorteio da Lotomania, os jogadores devem escolher 50 números entre os 100 disponíveis no bilhete.

O bilhete pode ser preenchido tanto de forma digital quanto física, e o participante deve selecionar exatamente 50 números.

O valor da aposta única é de R$ 3,00, e existem opções adicionais como a Teimosinha e a Surpresinha.

No final de cada sorteio, a Caixa sorteia 20 números vencedores.

Quem acertar pelo menos 15 números ganha um prêmio, com valores que aumentam conforme o número de acertos.

Os apostadores que acertarem todos os 20 números sorteados recebem o prêmio principal.

