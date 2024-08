Aplicativo da Caixa fora do ar nesta sexta (02)? Entenda o erro 02.22

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A rede social X, antigo Twitter, iniciou a tarde hoje (02/08) com muitas reclamações a respeito do aplicativo mobile da Caixa.

Assim como aconteceu ontem (01) pela manhã, o app tem passado por instabilidades e enfrentado erros no sistema.

A maioria dos internautas insatisfeitos, se queixaram de problemas ao realizar o login, e os erros mais recorrentes foram o “02.22”, o “02.19” e o “AZ-444”.

Tanto os aparelhos aparelhos iOS, quanto Android apresentaram as mesmas difiuldades.

De acordo com o site Downdetector, que atua como um medidor do funcionamento de serviços online, as falhas começaram a ser apresentadas por volta das 11:45.

Até a última atualização do site, foram identificadas 672 reclamações entre as 11:46 e as 12:16.

A maioria dos registros alegou falhas no Login no aplicativo móvel, mas muitos também reclamaram de problemas com Login e Operações no internet banking.

Código “02.22” no app

Este erro geralmente indica algum problema em uma transação específica realizada pelo banco, como transações, pagamentos, saques etc.

O significado desta numeração, porém, pode variar a depender do contexto.

Código “02.19”

Este erro costuma indicar que o acesso não foi possível. Normalmente, o recomendável é reiniciar o aplicativo, ou em casos mais severos, desinstalar e reinstalá-lo.

Como este foi um erro geral, o ideal é aguardar um posicionamento da Caixa ou pela normalização do serviço.

