Quando é o quinto dia útil de Agosto de 2024? Confira

É comum na cultura empresarial que o pagamento do salário dos colaboradores aconteça no quinto dia útil do mês.

Isso acontece por uma questão legislativa, que impõe o pagamento dos vencimentos no máximo até esta data.

No mês de agosto deste ano, o quinto dia útil vai cair na terça-feira, dia 6.

Como o mês começa na quinta-feira, há um final de semana entre os cinco primeiros dias de agosto.

Domingo é o único dia não considerado dia útil. Veja a contagem no calendário abaixo.

Calendário mostrando os cinco primeiros dias úteis do mês de agosto de 2024 - iCalendar-PT

O que é um dia útil?

Na prática, os dias úteis são quaisquer dias que não sejam domingos ou feriados.

Diferentemente do que muitos pensam, o sábado também é um dia útil.

Ou seja, em semanas convencionais, sem feriados, os dias úteis são de segunda a sábado.