Quina 6500 de hoje, terça-feira (06/08); veja os números sorteados

A Quina ocupa a quarta posição na lista das loterias mais difíceis da Caixa.

Por isso é comum vermos a premiação acumulada e alcançando altos valores.

Para a Quina desta terça-feira (6), são R$ 3.3 milhões em premiação acumulada.

Os números do concurso 6500 são sorteados a partir das 20h, no horário de Brasília.

Para concorrer ao montante os interessados podem apostar por meio do modo tradicional, indo presencialmente até uma lotérica física.

Os apostadores também podem jogar da comodidade de sua casa por meio da Loteria Online da Caixa, função criada em 2022.

Resultado da Quina de hoje (terça, dia 6 de agosto)

26-57-67-69-24.

Os interessados podem acompanhar o sorteio ao vivo por meio das redes sociais da Caixa.

A instituição disponibiliza transmissões por meio do canal da Caixa no Youtube e do Facebook das Loterias Caixa.

Quais dias têm edições da Quina?

A Quina é uma das poucas loterias da Caixa que realiza concursos quase diariamente.

Os sorteios regulares da Quina ocorrem de segunda a sábado, sempre às 20h.

Como jogar na Quina?

A Quina é considerada uma das loterias mais acessíveis da Caixa devido ao baixo custo de sua aposta mínima, que é de apenas R$ 2,50.

No entanto, a probabilidade de ganhar o prêmio máximo com uma aposta simples é de 1 em 24 milhões, colocando-a entre as mais difíceis da Caixa.

Uma maneira de aumentar as chances de ganhar é selecionando mais números, mas o valor da aposta aumenta conforme o número de dezenas marcadas.

Os jogadores devem escolher de 5 a 15 entre os 80 números disponíveis para tentar a sorte.

No sorteio de cada concurso, a Caixa sorteia 5 dezenas premiadas.

Quem marcar ao menos 2 dessas dezenas tem direito a um prêmio, sendo que a premiação máxima é reservada para aqueles que acertarem todos os 5 números sorteados.

Modos alternativos de jogo na Lotomania



Além do método tradicional, a Lotomania oferece outras modalidades, algumas delas facilitam o processo e outras aumentam as chances de ganhar.

Estamos falando da Surpresinha, da Teimosinha e do Bolão!

Com a Surpresinha, o sistema da lotérica escolhe automaticamente e aleatoriamente os números para a aposta, sem que o jogador precise fazer a seleção.

Esse método é ideal para aqueles que têm dificuldade em decidir quais dezenas escolher ou que têm pouco tempo para realizar suas apostas.

Já a Teimosinha permite que o apostador jogue com as mesmas dezenas em vários concursos consecutivos, com opções de 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos.

É uma opção prática para quem já tem números da sorte e prefere manter a mesma combinação.

Por fim, o Bolão é a única modalidade que visa efetivamente aumentar as chances de ganhar.

Esse método consiste em uma aposta coletiva, onde cada participante escolhe seus próprios números para um único jogo em grupo.

A principal vantagem é que, com um investimento menor, o jogador consegue cobrir um número muito maior de combinações do que se jogasse individualmente.

Se algum membro do Bolão acertar as dezenas sorteadas, o prêmio é dividido igualmente entre todos os participantes.

Confira como apostar na Quina e como retirar o dinheiro