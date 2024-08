Quina 6508 de hoje (15/08) com premiação acumulada; veja o resultado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Quina segue com premiações acumuladas e valor ultrapassa R$ 18 milhões; prêmio já é um dos maiores do segundo semestre de 2024; veja os números

Há 11 edições nenhum sortudo foi capaz de acertar as cinco dezenas milionárias da Quina

Isto rendeu ao concurso 6508 uma grande bolada acumulada: são R$ 18 milhões estimados aos vencedores desta edição.

A Quina desta quinta-feira tem seus números sorteados a partir das 20h, no horário de Brasília e conta com transmissões ao vivo do sorteio.

Para realizar uma aposta e concorrer à bolada, os interessados podem jogar por meio da Loteria Online, ou de uma lotérica física de sua preferência.

O prazo limite para efetivação de uma aposta é até as 19h.

Resultado da Quina desta quinta (dia 15 de agosto)

29-45-43-72-79.



Onde assistir o sorteio da Quina?

Os interessados podem acompanhar o sorteio da Quina de hoje através dos canais oficiais da Caixa no YouTube e no Facebook.

As transmissões começam às 20h, no horário de Brasília.

Como Funciona a Quina?

Para participar da Quina, os jogadores escolhem entre 5 e 15 números dos 60 disponíveis, na esperança de ganhar.

Após cada sorteio, a Caixa sorteia cinco números premiados. Quem acertar todos os cinco números ganha o prêmio principal.

Há também prêmios para quem acerta a partir de dois números, com valores que aumentam conforme o número de acertos.

Onde Fazer Apostas na Quina?

Os apostadores mais modernos podem utilizar a Loteria Online da Caixa.

Por meio deste portal, é possível fazer apostas pela internet de qualquer lugar, sem a necessidade de ir a uma lotérica.

As apostas online começam a partir de R$ 15,00. No entanto, muitos ainda preferem ir a uma lotérica física para fazer suas apostas.

Na Quina, os apostadores podem fazer suas apostas em lotéricas por apenas R$ 2,50.

Independentemente do método escolhido, as chances de ganhar permanecem as mesmas. Boa sorte com suas apostas, seja qual for sua escolha!

Quando Ocorrem os Sorteios da Quina?

Os sorteios regulares da Quina acontecem semanalmente, de segunda a sábado, com início às 20h.

Entre as loterias da Caixa, apenas a Quina e a Lotofácil têm sorteios quase todos os dias.

Recomendações e Advertências



Lembrando sempre que loterias são jogos baseados apenas na sorte.



Investir grandes quantias em apostas não garante retornos financeiros favoráveis.



Portanto, é recomendável não gastar mais do que você pode perder sem afetar seu orçamento familiar.

Confira como apostar na Quina e como retirar o dinheiro