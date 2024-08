Lotofácil 3183 de hoje, sexta-feira (dia 16 de agosto) com prêmio acumulado! Veja os números

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Acontece hoje, às 20h, o sorteio das quinze dezenas milionárias do Concurso 3183 da Lotofácil; veja o resultado e o valor do prêmio acumulado

A Lotofácil é uma das loterias mais populares da Caixa e um dos motivos para isso são as boas probabilidades de vitória oferecidas.

Os concursos desta modalidade geralmente não acumulam e, na maioria das vezes tem até mais de um vencedor por edição. Veja a retrospectiva das últimas edições:

Concurso 3177: 4 vencedores;



Concurso 3178: 1 vencedor;



Concurso 3179: 1 vencedor;



Concurso 3180: 3 vencedores;



Concurso 3181: 2 vencedores;



Concurso 3182: 0 vencedores.

Como visto na lista acima, a edição passada não teve vencedores e, por isso, o prêmio do Concurso 3183 está acumulado em R$ 4 milhões.

O sorteio da Lotofácil de hoje acontece a partir das 20h, e conta com transmissões ao vivo nos canais oficiais da Caixa.

Para concorrer ao prêmio da Lotofácil 3183 os interessados podem apostar por meio das lotéricas físicas, ou da Loteria Online da Caixa, até as 19h.

Resultado da Lotofácil desta sexta-feira (dia 16 de agosto)

08-22-05-16-15-25-18-01-13-10-04-11-17-07-24.



A Caixa exibe ao vivo o sorteio da Lotofácil 3183 por meio do próprio canal do Youtube e do Facebook das Loterias Caixa.

Para acompanhar, os interessados podem acessar o canal de sua preferência a partir das 20h.

Em quais dias têm Lotofácil?

A Lotofácil realiza sorteios quase todos os dias pela Caixa.

Os concursos regulares acontecem semanalmente, de segunda a sábado, a partir das 20h.

Como jogar na Lotofácil?

Na Lotofácil, os jogadores podem escolher entre 15 e 20 números das 25 dezenas disponíveis para tentar a sorte.

A aposta mínima, com 15 números, custa R$ 3,00, enquanto a aposta máxima, com 20 números, chega a R$ 46.512,00.

O valor aumenta significativamente porque quanto mais números são escolhidos, maiores são as chances de ganhar.

Após cada sorteio, a Caixa seleciona 15 números vencedores. Os prêmios são concedidos a quem acerta a partir de 11 números sorteados.

As maiores premiações são para aqueles que acertam todos os 15 números.

Resultado da Lotofácil anterior

A Lotofácil 3182 realizada na última quinta-feira (15) não teve vencedores.

Os números sorteados na Lotofácil desta quinta foram: 01-02-04-05-06-07-09-10-12-15-18-19-21-22-23.

Recomendações e Advertências

Assim como qualquer jogo de loteria, a Lotofácil é baseada exclusivamente na sorte.

Isso significa que, independentemente do valor investido em apostas, não há garantia de retorno financeiro.

Portanto, é recomendável não comprometer o orçamento familiar com gastos em loterias.

LOTOFÁCIL: aprenda a JOGAR e as chances de GANHAR na loteria