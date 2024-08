Lotofácil 3183 sorteia R$ 1,7 milhão em prêmios neste sábado; veja como apostar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Caixa sorteia hoje, a partir das 20h, as quinze dezenas vencedoras do concurso 3183 da Lotofácil; o sorteio conta com transmissões ao vivo

A Lotofácil, como o nome indica, é uma das loterias da Caixa que oferece as melhores probabilidades de vitória.

Além desse fator, outro grande atrativo é o baixo valor da aposta mínima, de apenas R$ 3,00.

Esses fatores somados fazem da Lotofácil uma das modalidades mais procuradas pelos apostadores.

Neste sábado, a Caixa sorteia as quinze dezenas do Concurso 3183 a partir das 20h, no horário de Brasília. O prêmio está estimado em R$ 1,7 milhão.

Os apostadores podem realizar seus jogos para a Lotofácil de hoje até as 19h, por meio da Loteria Online ou da lotérica física de sua preferência.

Onde assistir ao sorteio ao vivo?

A Caixa exibe o sorteio ao vivo por meio do próprio canal do Youtube e do Facebook das Loterias Caixa.

As transmissões simultâneas começam a partir das 20h, no horário de Brasília.

Como Participar da Lotofácil?

Para participar da Lotofácil, os jogadores devem escolher entre 15 e 20 números dos 25 disponíveis na cartela.

A aposta mínima custa R$ 3,00 e oferece uma chance de ganhar de 1 em 3.268.760.

A aposta máxima é de R$ 46.512,00, com uma probabilidade de 1 em 211.

Escolher mais números aumenta as chances de ganhar, mas também eleva o custo da aposta.

Após cada sorteio, a Caixa Econômica Federal seleciona 15 números.

Quem acertar pelo menos 11 desses números recebe um prêmio, cujo valor aumenta conforme o número de acertos.

O prêmio principal é destinado a quem acerta todos os 15 números sorteados.

Surpresinha e Teimosinha na Lotofácil

Além do método tradicional de aposta, a Caixa oferece opções adicionais para facilitar a participação. Essas opções são a Surpresinha e a Teimosinha.

A Surpresinha permite que o sistema da lotérica escolha os números aleatoriamente para você, ideal para quem não sabe quais números selecionar ou para quem tem pouco tempo para apostar.

A Teimosinha permite que você use os mesmos números em vários concursos consecutivos, com opções para 3, 6, 12, 18 ou 24 sorteios.

É particularmente útil para quem tem números da sorte e prefere manter a mesma combinação.

Bolão na Lotofácil

Diferente da Surpresinha e da Teimosinha, o Bolão é uma modalidade que realmente aumenta as chances de ganhar.

Nesse formato, os participantes fazem uma aposta coletiva, com cada um escolhendo seus números para uma única aposta em grupo.

A principal vantagem é que, com o mesmo valor ou um valor menor, você pode cobrir um número maior de combinações em comparação a uma aposta individual.

Se algum dos membros do Bolão acertar os números sorteados, o prêmio é dividido igualmente entre todos os participantes do grupo.

