Quina 6509 de hoje (sexta-feira, 16/08) com premiação acumulada; veja o resultado

A Caixa sorteia nesta sexta-feira, dia 16 de agosto, as cinco dezenas milionárias da Quina de hoje; confira os números sorteados e o valor do prêmio

Desde o 1º dia de agosto, ninguém mais acertou as cinco dezenas da Quina. São 12 edições sem vencedores.

Isso rendeu ao Concurso 6509 uma premiação acumulada em R$ 20 milhões! Um prêmio de encher os olhos de qualquer apostador.

As cinco dezenas da Quina de hoje (16) são sorteadas a partir das 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissões ao vivo.

Para realizar uma aposta na Quina desta sexta, os interessados podem jogar, até às 19h, pela Loteria Online da Caixa, ou por meio de uma lotérica física de sua preferência.

Resultado da Quina desta sexta-feira (dia 16 de agosto)

53-44-70-48-51



Onde assistir o sorteio?

A Caixa exibe ao vivo o sorteio da Quina 6509 de hoje por meio dos próprios canais oficiais no Youtube e no Facebook.

Ambas as transmissões têm início a partir das 20h, no horário de Brasília.

Como jogar na Quina?

No jogo da Quina, os jogadores têm a opção de selecionar entre 5 e 15 números dentre as 80 dezenas disponíveis.

A aposta mínima, com 5 números, tem um custo de R$ 2,50, enquanto a aposta máxima, com 15 números, chega a R$ 7.507,50.

O valor da aposta cresce conforme o número de escolhas aumenta, o que também eleva as chances de ganhar.

Em cada sorteio, a Caixa realiza o sorteio de cinco números premiados. O prêmio principal é concedido ao jogador que acertar todos os números selecionados.

Como funcionam a Surpresinha e a Teimosinha na Quina?

Além do método tradicional de escolha de números, a Quina disponibiliza opções como a Surpresinha e a Teimosinha.

Na Surpresinha, o sistema da lotérica seleciona aleatoriamente os números para o jogador, o que é especialmente útil para quem não sabe quais números escolher ou está com pressa.

Por outro lado, a Teimosinha permite que o jogador registre seus números favoritos para participar de vários sorteios seguidos, ideal para quem costuma apostar nas mesmas dezenas regularmente.

Embora práticas, tanto a Surpresinha quanto a Teimosinha não aumentam as chances de ganhar.

Como participar de um bolão na Quina?

Enquanto a Surpresinha e a Teimosinha não aumentam suas chances de ganhar, há outra alternativa de jogo que pode ajudar: o Bolão.

Esse formato é uma aposta coletiva e funciona da seguinte maneira:

Vários jogadores fazem suas apostas em um único jogo conjunto;



Bolões podem ter até 50 participantes;



Quanto mais apostas, maiores são as chances de ganhar, pois diversas combinações numéricas são cobertas;



Se algum dos participantes do Bolão acertar as cinco dezenas, o prêmio é dividido igualmente entre todos os membros.

Confira como apostar na Quina e como retirar o dinheiro