Quina 6512 desta terça-feira (20) com premiação acumulada; confira o valor do prêmio e como jogar

A segunda edição da Quina desta semana oferta prêmio de mais de R$ 1 milhão; Os números do concurso 6512 são sorteados hoje, com transmissão ao vivo

Após edição milionária no sábado, que premiou um único vencedor em R$ 21 milhões, a primeira edição, que retomou à estaca zero da premiação, voltou a acumular.

Para a Quina de hoje, são estimados R$ 1.3 milhão em prêmios aos vencedores.

Os números são sorteados hoje, com transmissões ao vivo diretamente do Espaço da Sorte, em São Paulo.

O prazo final para efetivação de apostas é hoje, às 19h.

Onde assistir ao sorteio ao vivo?

O sorteio da Quina desta terça-feira é transmitido ao vivo pelos canais oficiais da Caixa, a partir das 20h.

Você pode acompanhar a transmissão pelo canal do YouTube da Caixa ou pela página do Facebook das Loterias Caixa.

Como participar da Quina?

Para jogar na Quina, os participantes devem escolher entre 5 e 15 números dos 60 disponíveis, na esperança de acertar os números sorteados.

Após cada sorteio, a Caixa sorteia cinco números vencedores.

O prêmio principal é concedido àqueles que acertam todos os cinco números sorteados.

Também há prêmios para quem acerta a partir de dois números, com valores que aumentam conforme o número de acertos.

Em quais dias ocorrem os sorteios da Quina?

Os sorteios regulares da Quina acontecem de segunda a sábado, sempre às 20h.

Dentre as loterias oferecidas pela Caixa, apenas a Quina e a Lotofácil têm sorteios quase todos os dias.

Onde fazer apostas na Quina?

Você pode fazer suas apostas na Quina pela internet, utilizando a Loteria Online da Caixa, evitando a necessidade de ir a uma lotérica física.

As apostas online têm um valor mínimo de R$ 15,00.

No entanto, muitos ainda preferem fazer suas apostas em lotéricas físicas, onde os valores começam a partir de R$ 2,50.

Independentemente do método escolhido, as chances de ganhar permanecem iguais. Boa sorte com suas apostas, independentemente da opção que você escolher!

Recomendações e Advertências

Lembre-se de que as loterias são jogos de azar.

Investir grandes quantias em apostas não garante ganhos financeiros positivos.

Portanto, é recomendável não gastar mais do que você pode perder sem comprometer seu orçamento familiar.

Confira como apostar na Quina e como retirar o dinheiro