Confira o resultado da Quina de hoje (quinta-feira, 22/08) com prêmio acumulado

A Caixa sorteia nesta quinta-feira (22), a partir das 20h, as cinco dezenas vencedoras da Quina de hoje.

O Concurso 6514 sucede uma sequência de quatro concursos sem vencedores, alcançando premiação estimada em R$ 3 milhões.

Também a partir das 20h, a Caixa transmite ao vivo o sorteio. Veja abaixo neste artigo como assistir.

Para concorrer à premiação, os interessados podem apostar por meio da Loteria Online da Caixa, ou da lotérica física de sua preferência.

Resultado da Quina de hoje (dia 22 de agosto)

35-48-56-18-38.



Como assistir ao sorteio ao vivo?

A Caixa exibe o sorteio da Quina desta quinta-feira por meio dos próprios canais oficiais da Caixa no Youtube e no Facebook.

As transmissões têm início a partir das 20h.

Em quais dias tem sorteio da Quina?

As edições regulares desta modalidade são realizadas em um formato praticamente diário.

Os sorteios são realizados de segunda a sábado, com início às 20h.

As apostas para os concursos comuns podem ser feitas até às 19h, no horário de Brasília.

Recomendações e Cuidados

A Quina, assim como outras loterias, é um jogo de azar.

Isso significa que os ganhos são determinados unicamente pela sorte.

Mesmo com um investimento significativo, as chances de ganhar são geralmente menores do que as de perder.

Por isso, é recomendável não gastar mais do que você pode, evitando prejudicar seu orçamento familiar.

