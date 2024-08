Sexta-feira (23) tem Lotofácil 3189 com prêmio de R$ 1,7 milhão! Veja os detalhes e saiba como participar!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Caixa sorteia nesta sexta-feira as quinze dezenas milionárias do concurso 3189; saiba os detalhes e como concorrer à premiação da Lotofácil de hoje

Há mais de uma semana, todos os concursos da Lotofácil tiveram pelo menos um vencedor.

Essa larga escala de vencedores demonstra a popularidade e as boas probabilidades de vitória ofertadas por esta modalidade.

Na Lotofácil desta sexta-feira (23), o prêmio ofertado está estimado em R$ 1.7 milhão.

Para concorrer ao prêmio, os interessados podem apostar por meio das lotéricas físicas, ou da Loteria Online da Caixa.

As apostas podem ser realizadas até as 19h, no horário de Brasília.

Como funciona a Lotofácil?

Para participar da Lotofácil, os jogadores devem escolher entre 15 e 20 números dos 25 disponíveis.

Essa flexibilidade na seleção de números oferece boas chances de ganhar na loteria.

A aposta mínima custa R$ 3,00 e oferece uma probabilidade de ganhar de 1 em 3.288.760.

Já uma aposta máxima, que aumenta a chance de ganhar para 1 em 211, pode custar até R$ 46.512,00 para 20 números.

Durante o sorteio, a Caixa Econômica Federal seleciona 15 números aleatoriamente.

Os apostadores que acertarem pelo menos 11 números recebem um prêmio, e o prêmio máximo é concedido a quem acertar todos os 15 números.

Resultado da Lotofácil anterior

Na Lotofácil 3188, dois apostadores ganharam o prêmio principal, levando R$ 624.977,43 cada.

Os números sorteados foram: 02-03-04-06-09-10-12-13-15-16-17-18-20-23-25.

LOTOFÁCIL: aprenda a JOGAR e as chances de GANHAR na loteria