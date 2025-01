Mega-sena: concurso 2.814 sorteia R$ 16 milhões neste sábado (11); confira horário e como apostar

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Neste sábado, a Caixa Econômica Federal sorteia R$ 16 milhões na Mega-sena. Os sorteios são realizados sempre às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, e contam com transmissão ao vivo pelas redes sociais.

Os jogadores devem realizar as apostas até as 19h do dia do concurso.

Como apostar

As apostas podem ser feitas nas lotéricas credenciadas, pelo site das Loterias Caixa ou aplicativo. Um jogo simples, com seis números, custa R$ 5.

Os jogadores também podem realizar apostas em grupo através do formato Bolão. Nos bolões, cada cota não deve ser inferior a R$ 5 e o total de apostas não deve ser inferior a R$ 10.