Esquenta Black Friday: Amazon, Magalu e Mercado Livre aquecem novembro com promoções

Faltam menos de 20 dias para a Black Friday, mas diversas lojas já começaram a lançar promoções em seus sites desde o início deste mês.

Apesar da Black Friday estar marcada para o dia 24 de novembro, criou-se a cultura do "Black November" no Brasil. Ou seja, o mês de novembro se torna um grande período de ofertas para inúmeros vendedores das mais diversas áreas do comércio.

Apesar de shoppins e lojas físicas ficarem bem cheias, é no e-commerce (comércio eletrônico) onde se movimenta boa parte das compras da Black Friday. Com isso, lojas e varejos onlines já se movimetam para "aquecer" o mês com promoções.

Esquenta Black Friday

Entre os principais sites de e-commerce, estão a Amazon, a Magazine Luiza e o Mercado Livre, que não perderam tempo em anunciar ofertas para novembro.

Amazon

A Amazon lançou uma seção chamada "Esquenta Black Friday", com ofertas antecipadas e frete grátis para assinantes do Prime.

Magazine Luiza

A Magalu promove a chamada "Black das Blacks", também com ofertas antecipadas em um dos principais varejos online do país.

Mercado Livre

Já o Mercado Livre lançou o "Black Friday Tá Na Mão", com ofertas relâmpagos, de até 70% de desconto, frete grátis e ainda mais promoções para quem utilizar o aplicativo da loja.

Nesta sexta-feira, haverá muitas alternativas de compras para a Black Friday.



As ofertas da Black Friday aparecem todos os anos, assim como os inúmeros casos de fraude na Balck Friday. Os preços baixam e as devoluções de pedidos também são grandes. Antes de comprar você precisa entender melhor os direitos do consumidor na Black Friday e evitar cair em golpes de "Black Fraude"!

