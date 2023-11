Black Friday 2023: Saiba qual é o melhor horário para comprar na Black Friday

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Black Friday deste ano acontece no dia 24 de novembro

Muitas pessoas aguardam ansiosamente pela Black Friday em 2023. A data é marcada por ser repleta de promoções e boas ofertas dentro de todas as 24 horas do dia. Este ano, a Black Friday acontece no dia 24 de novembro.

A partir da meia-noite da sexta-feira (24), inúmeros sites de lojas e varejos estarão preenchidas de ofertas para que os consumidores possam aproveitar os melhores preços. Mas os compradores podem acabar sentindo dificuldade em navegar nesses sites, que acabam ficando sobrecarregados pelo alto fluxo de usuários.

Com isso, é importante ficar ligado nos melhores horários para aproveitar as promoções da Black Friday - no comércio online - sem muito estresse.



Nesta sexta-feira, haverá muitas alternativas de compras para a economia e a economia do país da Black Friday.



As ofertas da Black Friday aparecem todos os anos, assim como os inúmeros casos de fraude na Balck Friday. Os preços baixam e as devoluções de pedidos também são grandes. Antes de comprar você precisa entender melhor os direitos do consumidor na Black Friday e evitar cair em golpes de "Black Fraude"!

Qual é o melhor horário para comprar na Black Friday?

De acordo com o portal de comparação de preços Zoom, os horários de pico da Black Friday são na virada de quinta (23) para sexta-feira (25) - de meia-noite -, no horário do almoço (entre 12 e 14h), e depois das 18h.

De meia-noite, muitos compradores buscam ofertas exclusivas logo na "abertura" da Black Friday, temendo que algo desejado esgote ainda de madrugada.

Já no horário do almoço, geralmente é quando muitos trabalhadores entram em intervalo do expediente e aproveitam para visitar os sites das lojas.

O horário após as 18h é quando muitas pessoas estão com o tempo mais livre para navegar nos portais de ofertas.

Promoções relâmpagos

Diversas lojas também oferecem as "promoções relâmpagos", lançando ofertas durante um curto período de tempo durante a Black Friday. Nesse caso, só há como se programar se a loja anunciar os produtos que terão descontos em cada horário do dia.

COMO EVITAR CILADAS NA BLACK FRIDAY? Veja dicas do PROCON