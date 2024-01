Concurso INSS 2024: qual o salário do concursado do INSS? Confira valores por cargo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Quem sonha em trabalhar no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já deve estar atento as notícias que circulam a respeito de um possível novo concurso do INSS em 2024.

E, antes de mais nada, é preciso estar atento as boas oportunidades salariais que pode surgir quando abrirem as inscrições para o certame.

Nesta matéria, vamos abordar qual o salário do concursado do INSS e seus valores de acordo com o cargo.

Qual o salário do concursado do INSS?

A remuneração do concurso INSS é de R$ 5.905,79 e pode chegar, no topo da carreira, a mais de R$ 9 mil. Ela é composta de quatro parcelas, sendo:

O vencimento básico é a menor parcela da remuneração do cargo de Técnico, que é o único que recebeu autorização para o atual concurso INSS. Ao iniciar a carreira, seu valor é de R$ 712,61; já no final de carreira, o valor vai para R$ 1.102,02. Gratificação de Atividade de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS): As gratificações também sofrem alteração ao longo do tempo. No caso de GDASS, o valor inicial é de R$ 3.595,00; no final de carreira, o valor vai para R$ 6.234,00.

As gratificações também sofrem alteração ao longo do tempo. No caso de GDASS, o valor inicial é de R$ 3.595,00; no final de carreira, o valor vai para R$ 6.234,00. Gratificação de Atividade Executiva (GAE): A GAE é referente a 160% do vencimento básico. No início de carreira de Técnico, o valor é de até R$ 1.140,18; no final de carreira, o valor vai para R$ 1.763,23.

A GAE é referente a 160% do vencimento básico. No início de carreira de Técnico, o valor é de até R$ 1.140,18; no final de carreira, o valor vai para R$ 1.763,23. Auxílio-alimentação: Somado ao vencimento básico, todos os servidores federais recebem como auxílio-alimentação o valor de R$ 458,00.

Além disso, os Técnicos do INSS têm direito a um bônus de produtividade de R$ 57,50 por processo finalizado.

Veja abaixo os valores de remuneração, de acordo com a ocupação e a carga horária semanal de trabalho.

Classe A - R$ 5.905,79;



Classe B - R$ 6.832,39;



Classe C - R$ 7.732,11;



Classe Especial - R$ 9.557,25.

Cargo de Analista do concurso do INSS

O cargo de Analista do Seguro Social ainda não recebeu autorização para o atual concurso INSS. No entanto, caso seja autorizado, as informações referentes à remuneração para esse cargo são as seguintes:

Vencimento Básico: Ao iniciar a carreira, o valor é de R$ 992,72; no final de carreira, o valor vai para R$ 1.467,61.

Ao iniciar a carreira, o valor é de R$ 992,72; no final de carreira, o valor vai para R$ 1.467,61. Gratificação de Atividade de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS): No início de carreira, o valor é de R$ 5.776,00; no final de carreira, o valor vai para R$ 9.218,00.

No início de carreira, o valor é de R$ 5.776,00; no final de carreira, o valor vai para R$ 9.218,00. Gratificação de Atividade Executiva (GAE): Equivale a 160% do vencimento básico. No início de carreira, o valor é de até R$ 1.588,35; no final de carreira, o valor vai para R$ 2.348,18.

Equivale a 160% do vencimento básico. No início de carreira, o valor é de até R$ 1.588,35; no final de carreira, o valor vai para R$ 2.348,18. Bônus de Produtividade: Os Analistas do INSS têm direito a um bônus de R$ 57,50 por processo finalizado.

Esses valores podem sofrer alterações ao longo do tempo e variam de acordo com a ocupação e a carga horária semanal de trabalho.

É importante ressaltar que a autorização para o concurso do cargo de Analista do Seguro Social ainda não foi concedida.

Junto ao vencimento básico, os servidores federais têm direito a receber o auxílio-alimentação no valor de R$ 458,00.

Gratificação no concurso do INSS

Foi divulgada no Diário Oficial da União, em 17 de fevereiro de 2021, uma Instrução Normativa (IN) que aborda a Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso (GECC).

Essa gratificação representa a contrapartida pela atuação eventual de servidores públicos federais quando desempenham atividades de instrução, treinamento, participação em bancas examinadoras, comissões de exames e outras atividades relacionadas a concursos públicos para o Instituto Nacional do Seguro Social.

O pagamento da GECC será concedido aos servidores que desempenharem as mencionadas atividades, desde que a previsão dos custos esteja registrada no Projeto de Ação de Desenvolvimento, validado e aprovado por todas as áreas envolvidas.

Com informações do blog granconcursosonline

