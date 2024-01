Como consultar o PIS 2024? Veja os canais de consulta do abono salarial

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O número do Programa de Integração Social (PIS) desempenha um papel crucial para que os trabalhadores possam usufruir de diversos direitos e benefícios, tais como abono salarial, seguro-desemprego ou saque do FGTS.

Dado o caráter específico dessas situações, é frequente que as pessoas acabem por esquecer o referido número.

NIT É O MESMO QUE PIS?



O PIS é uma contribuição realizada pelas empresas aos cofres públicos, e os recursos provenientes dessa taxa são direcionados para o financiamento do seguro-desemprego e do abono salarial.

O principal objetivo desse programa é viabilizar a transferência de renda a trabalhadores de baixa renda.

Além do PIS, existe o Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público), equivalente ao PIS, destinado aos funcionários públicos, e o NIT (Número de Identificação do Trabalhador), que possibilita que trabalhadores autônomos ou sem carteira assinada contribuam para o INSS.

COMO SABER MEU NÚMERO DO PIS?

A forma mais simples de obter o número do PIS é consultar a carteira de trabalho física, onde o documento é registrado.

Além disso, é viável encontrá-lo no extrato do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e no Cartão Cidadão.

ONDE VER O PIS NA CARTEIRA DE TRABALHO DIGITAL?

Para visualizar o número do PIS na Carteira de Trabalho Digital, siga os passos abaixo:

Acesse o site: Acesse o site oficial do governo para acessar a Carteira de Trabalho Digital: https://www.gov.br/pt-br/temas/carteira-de-trabalho-digital.

Acesse o site oficial do governo para acessar a Carteira de Trabalho Digital: https://www.gov.br/pt-br/temas/carteira-de-trabalho-digital. Faça login: Utilize seu login e senha do Portal de Serviços do Governo Federal. Se ainda não tiver cadastro, crie uma conta.

Utilize seu login e senha do Portal de Serviços do Governo Federal. Se ainda não tiver cadastro, crie uma conta. Acesse a Carteira de Trabalho: Dentro do portal, localize a opção "Carteira de Trabalho Digital". Clique para acessar.

Dentro do portal, localize a opção "Carteira de Trabalho Digital". Clique para acessar. Visualize o número do PIS: Na sua Carteira de Trabalho Digital, você deverá encontrar todas as informações relacionadas ao seu vínculo empregatício, incluindo o número do PIS.

Lembrando que, se você já tem a versão impressa da Carteira de Trabalho, o número do PIS estará anotado nela. Essa versão digital visa facilitar o acesso às informações trabalhistas de forma mais rápida e prática.

No aplicativo da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) digital, o trabalhador tem a opção de consultar o número do PIS em um dos contratos registrados. Esse aplicativo está disponível para download nas versões Android e iOS.

COMO CONSULTAR O PIS PELO CPF?

O trabalhador tem a alternativa de verificar o número do PIS utilizando o CPF. Para realizar essa consulta, é necessário entrar em contato com a Previdência Social por meio do telefone 135.

Ao selecionar a opção 5, um atendente realizará a verificação dos dados e fornecerá as informações requisitadas. O serviço está disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h.

NÚMERO DA CAIXA PIS

A Caixa Econômica Federal disponibiliza a informação do número do PIS através do atendimento do Cartão Cidadão, acessível pelo telefone 0800-7260207. O serviço está disponível de segunda a sexta, das 8h às 21h, e aos sábados, das 10h às 16h.

APLICATIVO MEU INSS

Utilizando o site e o aplicativo do Meu INSS, integrados ao gov.br, é possível realizar a consulta do número do PIS.

NÚMERO DO PIS NO APLICATIVO CAIXA TRABALHADOR

Para obter o número do PIS através do aplicativo Caixa Trabalhador, é necessário realizar o download do aplicativo na loja correspondente do seu celular.

Clique em "acessar" e insira seu CPF. Se ainda não estiver cadastrado, siga as etapas para criar um novo usuário. No menu localizado no canto superior esquerdo da tela, escolha a opção "Meu NIS". Este número é equivalente ao número do PIS.

COMO SABER O NÚMERO DO PIS PELA INTERNET?

No site do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), é possível consultar o número do PIS seguindo estas etapas:

Clique em "Cidadão" e, em seguida, selecione a palavra "Inscrição" no canto superior esquerdo do menu.



Escolha a opção "Filiado".



Preencha os dados de forma idêntica aos que constam em sua carteira de trabalho e clique em "Continuar".



Na parte superior da tela, será exibida a informação de que seus dados já constam na base do CNIS, revelando assim o número do NIT, que é equivalente ao número do PIS.

