Tem como antecipar o PIS 2024? Entenda se é possível realizar na Caixa e no Banco do Brasil

O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo do Trabalhador (Codefat) aprovou, em dezembro, o cronograma de pagamento do Abono Salarial referente ao ano-base 2022.

Estima-se que aproximadamente 24,5 milhões de trabalhadores serão beneficiados, totalizando um desembolso de R$ 23,9 bilhões.

O pagamento do PIS e do PASEP seguirá o calendário de acordo com a data de nascimento do beneficiário, começando em 15 de fevereiro para aqueles nascidos em janeiro, e se estendendo até 15 de agosto para os nascidos em novembro e dezembro. (confira a tabela abaixo)

Qual o valor do PIS 2024?

O salário mínimo para o ano de 2024 foi atualizado para R$ 1.412 e já está em vigor. Esse montante será o referencial para o pagamento do PIS/PASEP em 2024, marcando uma alteração no valor a ser destinado ao benefício do PIS.

Tem como antecipar o PIS 2024?

Apesar da elevada demanda dos trabalhadores que querem saber se tem como antecipar o PIS 2024, a tabela de pagamentos do PIS/PASEP 2024 não será antecipada.

O início dos pagamentos está programado para 15 de fevereiro, com valores disponíveis para saques até 27 de dezembro de 2024, proporcionando um amplo período para o saque dos benefícios.

Entretanto, antes do dia 15 de fevereiro, os beneficiários aptos ao PIS/PASEP 2024 terão a oportunidade de consultar o valor que receberão neste ano. Para obter mais detalhes sobre esse processo, siga adiante.

Governo anuncia mudança no PIS/PASEP 2024

O governo anunciou uma importante mudança nos pagamentos do PIS PASEP em 2024: o cronograma de pagamentos foi unificado, anteriormente, com o PIS sendo distribuído no mês de aniversário e o PASEP seguindo a lógica do último dígito do número do PASEP.

Agora, os participantes do PIS e do PASEP seguirão a mesma regra de recebimento do abono salarial, baseada na data de aniversário do beneficiário.

Os pagamentos começarão em 15 de fevereiro e se estenderão até 15 de agosto de 2023, com os valores disponíveis para saque até 27 de dezembro de 2023.

O Abono Salarial será concedido aos trabalhadores de empresas privadas, afiliados ao Programa de Integração Social (PIS), da Caixa Econômica Federal, e aos servidores públicos, associados ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público do Abono Salarial (PASEP), através do Banco do Brasil.

Para receber o Abono Salarial, o trabalhador precisa ter sido registrado pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) até 10 de maio de 2023 e no eSocial até 5 de dezembro de 2023. Após essa data, o pagamento será efetuado apenas no próximo exercício.

Como consultar os valores do PIS 2024?

A partir de 5 de fevereiro de 2024, as informações sobre os trabalhadores aptos ou não ao Abono Salarial poderão ser consultadas na carteira de trabalho digital ou no portal Gov.br.

Para realizar a consulta no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, é necessário que o trabalhador atualize o aplicativo. Em seguida, deve acessar a aba "Benefícios" e selecionar a opção "Abono Salarial" para verificar o valor, a data e o banco de recebimento.

Caso haja necessidade de informações adicionais, o trabalhador pode entrar em contato pelos canais de atendimento do Ministério do Trabalho e Emprego, bem como nas unidades das Superintendências Regionais do Trabalho.

Isso pode ser feito por meio do telefone 158 ou pelo e-mail: [email protected] (substituindo os dígitos "uf" pela sigla do Estado de domicílio do trabalhador).

Quem tem direito?

Têm direito ao Abono Salarial os trabalhadores que preencham os critérios de elegibilidade, incluindo:

estar inscritos no PIS/PASEP por um período mínimo de cinco anos, a contar da data do primeiro vínculo;

ter recebido, de empregadores contribuintes do Programa de Integração Social (PIS) ou do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), remuneração média mensal de até 2 (dois) salários-mínimos no período laboral;

ter exercido atividade remunerada por, no mínimo, 30 dias, de forma consecutiva ou não, durante o ano-base considerado para apuração;

e ter suas informações referentes ao ano-base 2021 corretamente registradas pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou no eSocial.

Pagamento do PIS 2024 na Caixa

A Caixa realizará o pagamento do Abono Salarial prioritariamente por meio de crédito em conta, seja ela corrente, poupança ou Conta Digital, quando o trabalhador possuir uma.

Alternativamente, o pagamento será efetuado por crédito através do aplicativo CAIXA Tem, em conta poupança social digital, automaticamente aberta pelo banco.

Além disso, o pagamento estará disponível em canais como agências, lotéricas, autoatendimento, CAIXA Aqui e outros canais de pagamento oferecidos pela Caixa.

Pagamento do Pasep 2024 no Banco do Brasil

No Banco do Brasil, o pagamento do Abono Salarial será efetuado prioritariamente por meio de crédito em conta bancária, utilizando pix, transferência via TED ou de forma presencial nas agências de atendimento.

Tabela de pagamento do PIS 2024

Confira a tabela de pagamento do PIS 2024:

Calendário Abono Salarial PIS Pasep 2024 - Governo Federal

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego