Concurso MPO: Edital do concurso do MInistério do Planejamento foi lançado e conta com salários de R$ 20,9 mil

Veja como se inscrever para o concurso do Ministério do Planejamento

Nesta quarta-feira (24), foi lançado o edital do concurso do Ministério do Planejamento e Orçamento.

Estão sendo ofertadas 100 vagas imediatas e 271 vagas de cadastro de reserva para nível superior.

Confira como se inscrever no concurso do Ministério do Planejamento:

COMO SE INSCREVER NO CONCURSO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO?

Embora as inscrições do concurso do Ministério do Planejamento ainda não estejam abertas, o edital já deu as informações necessárias a respeito de como se inscrever.

A partir do dia 31 de janeiro, as inscrições estarão abertas. E o prazo para se inscrever é até o dia 21 de fevereiro.

Há taxa de inscrição de R$ 100, mas inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea podem pedir isenção.

VAGAS PARA CONCURSO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Confira os cargos e quantidade de vagas para concurso do Ministério do Planejamento:

Analista de Planejamento e Orçamento (Especialidade Geral) - 65 vagas ;

(Especialidade Geral) - ; Analista de Planejamento e Orçamento (Especialidade Desenvolvimento Institucional) - 5 vagas ;

(Especialidade Desenvolvimento Institucional) - ; Analista de Planejamento e Orçamento (Especialidade Governança e Gestão de Projetos de TI) - 6 vagas ;

(Especialidade Governança e Gestão de Projetos de TI) - ; Analista de Planejamento e Orçamento (Especialidade Desenvolvimento de Sistemas Orçamentários) - 13 vagas ;

(Especialidade Desenvolvimento de Sistemas Orçamentários) - ; Analista de Planejamento e Orçamento (Especialidade Gestão de Infraestrutura de TI) - 2 vagas ;

(Especialidade Gestão de Infraestrutura de TI) - ; Analista de Planejamento e Orçamento (Especialidade Gestão de Dados Orçamentários) - 5 vagas ;

(Especialidade Gestão de Dados Orçamentários) - ; Analista de Planejamento e Orçamento (Especialidade Gestão de Contratos de TI) - 2 vagas ;

(Especialidade Gestão de Contratos de TI) - ; Analista de Planejamento e Orçamento (Especialidade Gestão da Segurança da Informação Orçamentária) - 2 vagas .

Todas as vagas exigem diploma registrado de conclusão de curso de nível superior em qualquer área de formação fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

Vale ressaltar que as provas serão aplicadas em todos os estados do país, mas a lotação dos aprovados vai ser em Brasília.

QUAL SALÁRIO DO CONCURSO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO?

O salário inicial dos analistas é de R$ 20.924,80, além de R$ 658 em auxílio-alimentação. A carga horária da vaga é de 40 horas semanais.

