Tabela do INSS 2024 com dedução: veja a nova tabela do INSS 2024 após reajuste do salário mínimo em janeiro

O valor do desconto do INSS aumenta de acordo com o salário; confira

Com o reajuste do salário mínimo em janeiro de 2024, os benefícios sociais, cujos cálculos são baseados nesse referencial, também passaram por ajustes.

Um desses benefícios impactados é a aposentadoria do INSS, uma vez que o valor mínimo a ser pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) agora é de R$ 1.412.

Além de elevar o piso previdenciário do INSS, o novo salário mínimo também provocou alterações na tabela de contribuição para a Previdência Social.

Confira mais detalhes sobre esses temas nesta matéria.

Nova tabela do INSS 2024

Com o reajuste do novo salário mínimo de R$ 1.412 a partir de 1º de janeiro, este valor também passa a ser o piso para os benefícios concedidos pelo INSS.

Dessa forma, o novo piso representa um aumento de 6,97% em relação ao montante de R$ 1.320, que era vigente até dezembro de 2023.

O valor máximo do benefício do INSS, conhecido como teto, permanece inalterado em R$ 7.786 mensais, conforme estabelecido no início do ano.

Os benefícios que ultrapassam o piso do INSS foram reajustados no início do ano, com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de 2023, que registrou um aumento acumulado de 3,71%.

Tabela do INSS 2024 com dedução

Com a elevação do piso anunciada em razão do novo valor do salário mínimo em 2024, confira na tabela do INSS 2024 com dedução abaixo como será a nova estrutura de contribuição para o INSS destinada aos trabalhadores ativos a partir deste mês de janeiro:

Salário de contribuições (R$)

Alíquotas em %

Parcela a deduzir do INSS (R$)

Até R$ 1.412,00

7,50 R$ 105.90 De R$ 1.412,01 até R$ 2.666,68 9,00 R$ 125.47 De R$ 2.666,69 até R$ 4.000,03 12,00 R$ 487.23 Acima de R$ 4.000,03 14,00

R$ 560.03

Como é fazer o cálculo?



As alíquotas progressivas variam de 7,5% a 14%, dependendo da renda mensal do trabalhador. Caso o indivíduo receba um montante acima da primeira faixa de dedução, será necessário multiplicar o salário pela alíquota correspondente e, em seguida, subtrair a parcela a ser deduzida do resultado. Veja abaixo:

Salário x Alíquota – Parcela a deduzir = Desconto do INSS.

Isso implica que alguém que receba R$ 1.500 deve multiplicar esse valor por 9%, subtraindo, em seguida, R$ 21,18, resultando em R$ 113,82.

Por outro lado, um trabalhador que receba R$ 7.786,02 (teto previdenciário) deve multiplicar esse valor por 14%, subtraindo a parcela a deduzir de R$ 181,18.

O resultado será R$ 908,86, que representa o valor máximo a ser descontado de qualquer profissional. Veja abaixo o cálculo:

7.786,02 x 14% – 181,18 = 908,86.

