Concurso do INSS 2024: quando abrem as inscrições? Veja o que se sabe sobre o certame

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Recentemente, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, confirmou uma próxima seleção para o concurso do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O vídeo, divulgado nas redes sociais, conta com a participação da ministra da Gestão e Inovação (MGI), Esther Dweck.

De acordo com Esther, o Concurso do INSS contará com vagas para o cargo de Perito Médico.

No entanto, não há garantias de que a seleção irá ocorrer em 2024.

De acordo com a ministra, o certame pode ser realizado até o final do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ou seja, até o ano de 2026.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carlos Lupi (@carloslupipdt)

CONCURSO INSS 2024

No ano de 2023, Carlos Lupi havia mencionado a possível realização de um Concurso do INSS com até 660 vagas disponíveis.

Apesar do anúncio, o número exato de cargos será divulgado apenas com o edital do certame.

O Concurso pretende focar em trazer novos profissionais às regiões do país com os maiores déficits - Norte e Nordeste.

SALÁRIOS

O cargo de Perito Médico exige nível superior e oferece salário inicial de R$ 15.875,99. Os selecionados também irão receber Auxílio-Alimentação e gratificação.

Nesta função, a jornada de trabalho é de 8 horas diárias - 40 horas semanais.

Para a carreira de Perito Médico, a última seleção ocorreu em 2011 e preencheu cerca de 1.875 vagas.

EDITAL



O último edital do INSS ofereceu 1.000 vagas imediatas e mais 2.273 de cadastro reserva em 2022 - para o cargo de Técnico do Seguro Social - nível médio.

A seleção ocorreu sob responsabilidade da Cebraspe.

Para 2024, milhares de concurseiros aguardam por novas vagas de nível médio. Contudo, ainda não há prazo oficial para uma nova seleção.

Até o presente momento, não há data oficial prevista para a divulgação do edital do Concurso do INSS.

>>> DICAS de COMO SE PREPARAR para concorrer a VAGAS em CONCURSOS