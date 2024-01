INSS 2024: Nova margem para empréstimo está atualizada; saiba mais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Essa informação está disponível no aplicativo e no site Meu INSS, facilitando a consulta por parte dos interessados.

Os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) agora têm acesso às novas condições de empréstimo consignado, após uma atualização recente nos limites de juros.

Esta mudança, que entrou em vigor no início da semana, inclui uma redução na taxa de juros para empréstimos com desconto em folha, que passou de 1,80% para 1,76% em janeiro.

As taxas para as operações de cartão de crédito consignado também sofreram uma diminuição, caindo de 2,67% para 2,61%. Essas taxas apresentam uma queda acumulada de 17,7% ao longo do último ano.

Os aposentados e pensionistas do INSS podem comprometer até 45% de seu benefício mensal com essa modalidade de crédito. Isso se divide em 35% para empréstimo pessoal consignado, 5% para uso no cartão de crédito consignado e 5% para o cartão consignado de benefício.

Além disso, o prazo para pagamento do empréstimo pode se estender por até 84 meses (sete anos). As instituições financeiras estão limitadas a cobrar taxas de juros dentro desse teto, não podendo excedê-lo.

Verificando as Taxas Atualizadas



Para os beneficiários interessados em verificar as novas taxas de juros, o procedimento é simples: basta acessar o Meu INSS (sem necessidade de login e senha), selecionar a opção “Taxas de empréstimo consignado” e consultar a lista de bancos e suas respectivas taxas.

Cautela e Acessibilidade ao Crédito Consignado



O empréstimo consignado se tornou uma opção atrativa devido às taxas de juros mais acessíveis e prazos de pagamento mais extensos.

Entretanto, é fundamental exercer cautela ao contratar esse tipo de empréstimo, compreendendo completamente a finalidade do crédito e o impacto no orçamento mensal.

Com o salário-mínimo atual de R$ 1.412, por exemplo, a parcela máxima do empréstimo pode atingir R$ 494,20.

Para proteger os beneficiários de fraudes, o governo facilitou o processo de bloqueio e desbloqueio da opção de empréstimo consignado, que agora pode ser realizado diretamente através do INSS, sem a necessidade de visitar uma agência.

Como Bloquear ou Desbloquear Empréstimos



O INSS implementa um bloqueio automático para novos benefícios contra empréstimos por 90 dias após a concessão.

Após esse período, o beneficiário pode solicitar o desbloqueio. Em caso de empréstimos não solicitados, recomenda-se registrar uma reclamação no site https://www.consumidor.gov.br/ e, em casos de golpes, registrar um Boletim de Ocorrência.

Para bloquear ou desbloquear o benefício para empréstimo consignado, o segurado deve acessar o Meu INSS, clicar em “Novo Pedido” e seguir as instruções para “bloquear” ou “desbloquear” o serviço.

Essa medida preventiva visa proteger os beneficiários de possíveis contratações indevidas e fraudes.

Fonte: O tempo.

