Feriado Dia do Trabalhador: veja o que abre e o que fecha no dia 1º de maio

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Veja o que irá funcionar no feriado do Dia do Trabalhador, quarta-feira (1º) de maio

Na quarta-feira (1º) de maio, é celebrado o feriado nacional do Dia do Trabalhador.

Por conta disso, haverá alterações no funcionamento do comércio e serviços em todo país.

Abaixo, segue lista do que estará aberto e fechado durante este feriado em Pernambuco.

Leia Também Qual o próximo feriado? Confira calendário com os próximos feriados de 2024

COMÉRCIO

No feriado do Dia do Trabalhador, celebrado nesta quarta-feira (01/05), a abertura do comércio no Centro e nas lojas de bairro será facultativa.

Essa decisão foi tomada em conjunto pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife) e o sindicato da categoria. Por outro lado, os shopping centers da Região Metropolitana funcionarão em horário especial (veja adiante).

BANCOS ABREM NA QUARTA-FEIRA (01/05)?

Os bancos não abrem no feriado do Dia do Trabalhador em todo o Brasil, de acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Contas e carnês com vencimento para o dia 1º, poderão ser pagos, sem acréscimo de juros, no próximo dia útil seguinte (quinta-feira, 02/05).



Os caixas eletrônicos das agências podem ser utilizados normalmente, além do internet banking e aplicativos dos bancos.

TRANSPORTES

O metrô do Recife e o transporte por ônibus deve funcionar normalmente.

SHOPPINGS

Confira abaixo o horário de funcionamento dos shoppings neste feriado do Dia do Trabalhador.



Recife

Shopping Recife - das 12h às 21h.



RioMar Recife - das 12h às 21h.



Shopping Boa Vista - das 11h às 19h.



Shopping Tacaruna - das 12h às 21h.



Plaza Shopping - das 12h às 21h.



Shopping ETC - fechado. Praça de alimentação funciona das 12h às 18h.



São Miguel Center (Afogados) - das 9h às 15h.

Olinda

Shopping Patteo Olinda - das 12h às 21h.

Paulista

Paulista North Way Shopping - das 12h às 21h.

Camaragibe

Camará Shopping - das 12h às 21h.

Jaboatão

Shopping Guararapes - das 12h às 21h.

Cabo de Santo Agostinho

Shopping Costa Dourada - das 12h às 20h.

Igarassu

Shopping Igarassu - das 12h às 20h.

Moreno

Recife Outlet - das 9h às 21h.

CORREIOS

Não haverá atendimento nas agências dos Correios na quarta-feira (1º de maio).

A Central de Atendimento dos Correios (CAC), no dia 1º, estará disponível através dos seguintes canais automatizados: