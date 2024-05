Magnum Tires lança programa trainee com remuneração de R$ 6 mil para jovens líderes de todo o Brasil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A empresa Magnum Tires entrou irá iniciar a terceira edição do programa trainee, Magnum Now, para recrutamento de novos talentos. As inscrições para o bootcamp serão abertas na próxima sexta-feira (03) e a remuneração é de R$ 6 mil mais benefícios. Ao todo, serão preenchidas dez vagas, com início do trabalho previsto para o mês de setembro.



O programa será realizado presencialmente na sede da empresa, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR), e terá duração de 18 meses.

Podem participar da seleção graduados entre os anos de 2018 e 2023 nos seguintes cursos: Engenharias, Ciências Contábeis, Contabilidade, Economia, Marketing, Administração e Comércio Exterior, com idades entre 22 e 32 anos.

Inglês avançado ou fluente é um dos pré-requisitos indispensáveis para concorrer. O regulamento com as informações sobre o processo seletivo e o bootcamp estará disponível no site https://parceiros.magnumtires.com.br/magnumnow2024.

Os novos talentos deverão ter disponibilidade para mudanças, e serão alocados em áreas como financeiro, supply chain em transporte e distribuição, comercial, marketing e administrativo.

Expectativas da empreasa

Sócio-fundador da Magnum Tires, o empresário Apolo Vieira destaca que a empresa pretende abrir 50 novas unidades nos próximos cinco anos, o que torna essencial o desenvolvimento de profissionais dentro da cultura organizacional do grupo.

“Nós temos no DNA da empresa uma cultura na qual o trainee é preparado para assumir cargos de liderança, isso está no nosso sangue. O time de gestão da Magnum é formado por jovens trainees que assumiram papéis importantes dentro de casa. Crescendo em um país de dimensões continentais como o Brasil, precisamos de lideranças com perfil para assumir desafios em diferentes regiões. Profissionais com essa qualidade e dispostos a desenvolver outras habilidades só têm a crescer na companhia”, destaca o executivo.

De acordo com o empresário, os novos talentos do processo seletivo têm potencial para atuar, no futuro, como peças-chave na linha de sucessão de gestores da Magnum Tires. Dentro do plano de cargos e carreira da empresa, uma das metas é promover o treinamento e formação destes profissionais para assumir posições de gerência e diretoria nos projetos de expansão.

A expectativa da Magnum é encerrar o ano de 2024 com faturamento de R$ 1,6 bilhão, um crescimento de 23% em relação ao exercício do ano anterior, cujo faturamento foi de R$ 1,3 bi.

“Temos participantes da última edição que já estão coordenando as operações de outros estados, como é o caso da atual coordenadora de Alagoas e Sergipe”, complementa a gerente de RH da Magnum Tires, Daniele Coutinho.

Como ocorrerá a seleção

O Bootcamp Magnum Now foi desenvolvido em parceria com a HR Tech Grow Group, multinacional especializada em conectar oportunidades para profissionais de média e alta gestão em toda a América Latina, com presença no Brasil, na Argentina, no Chile e nos Estados Unidos.

Primeiramente, os candidatos serão submetidos a análise curricular, testes online (personalidade, raciocínio lógico, social, motivação e cultura), nivelamento de inglês e entrevista remota. Após cumpridas essas etapas, 60 pessoas serão selecionadas para o bootcamp, que tem por finalidade testar competências interpessoais, como a proatividade e a adaptabilidade dos candidatos na resolução de problemas.