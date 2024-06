Suape recebe 'navio gigante' da BYD, com mais de 5 mil veículos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Líder mundial em veículos de energia limpa, a greentech BYD atracou no Porto de Suape, no Grande Recife, na madrugada desta terça-feira (28), o EXPLORER NO.1 BYD, navio oficial da marca. Esta foi a primeira vez que a embarcação chegou ao continente americano, trazendo 5.459 veículos elétricos e híbridos para abastecer o mercado nacional. A operação conferiu a maior movimentação de carros da história do Porto de Suape de uma única vez.

VEÍCULOS EM SUAPE

A escolha de Suape deveu-se à dimensão do EXPLORER. O navio tem capacidade para transportar até 7 mil veículos, mede 199,9 metros de comprimento e 38 metros de largura, possuindo a mais moderna tecnologia de navegação, segundo a empresa, embora a embarcação seja movida a gás natural liquefeito e bunker de baixo enxofre.

O Porto de Suape já tem se consolidado como referência no embarque e desembarque de veículos automotivos. O terminal é a porta de saída para os carros da Stellantis, produzidos fábrica da Jeep, em Goiana, e da Fiat, em Betim (MG). O porto também importa veículos de marcas como a Toyota e General Motors (GM), além de realizar operação de transbordo de veículos fabricados no Uruguai e na Argentina. Suape conta com três pátios públicos para o armazenamento de automóveis e capacidade de movimentação anual de 250 mil carros.

O Hub de Veículos do Porto de Suape é o mais movimentado do Norte/Nordeste. Em 2023, registrou crescimento de 42% nas operações em relação ao ano anterior, totalizando 80.705 unidades, entre exportação, importação e transbordo. A estimativa para 2024 é bastante otimista e deverá ultrapassar a marca de 100 mil unidades. Em 2022, a alta foi de 19% em relação a 2021, com a entrada/saída de 56.936 unidades.

“A escolha do Porto de Suape como porta de entrada para os carros elétricos da BYD é mais um case de sucesso do nosso hub de veículos, que expande, gradativamente, seu raio de alcance. É uma operação gigante e contínua que vai se repetir nos próximos meses, representando um incremento muito positivo para Pernambuco e para o Nordeste”, pontua o diretor-presidente da estatal portuária, Marcio Guiot.



Essa é quarta operação da BYD no atracadouro pernambucano, sendo a primeira no modelo ro-ro (carga embarcada e desembarcada de um navio utilizando as suas próprias rodas, incluindo automóveis, caminhões, tratores e reboques, ou com o recurso a plataformas específicas munidas de rodas). A primeira movimentação foi em 15 de abril, com 1.972 unidades. A segunda, em 1º de maio, com o desembarque de 695 veículos. A terceira ocorreu em 14 de maio, com 1.722 unidades.



Todos os modelos desembarcados no Terminal de Contêineres de Suape (Tecon) foram transportados da China até Suape em contêineres adaptados e em flat rack (equipamento usado para transporte ou armazenagem de cargas com excesso de altura e/ou largura), para que os automóveis chegassem ao porto pernambucano em perfeito estado.



Os automóveis permanecerão armazenados nos Pátios Públicos de Veículos de Suape até que a liberação e trâmites alfandegários sejam concluídas. Após essa etapa, os veículos seguem destino para concessionárias do Nordeste e de outros partes do país. “O incremento das operações do hub de veículos consolida a vocação logística de Suape, porto que se localiza num raio de 800 quilômetros de sete capitais da região (Recife, João Pessoa, Natal, Fortaleza, Maceió, Aracaju e Salvador)”, afirma o diretor de Desenvolvimento e Gestão Portuária de Suape, Rinaldo Lira.

Essa foi apenas a segunda viagem do EXPLORER NO.1 BYD, que levou 27 dias da China até o Brasil e logo irá retornar ao país de origem. A embarcação também conta com 23 tripulantes, sendo a maioria deles da Bulgária.

“Nós acreditamos que é possível manter a sustentabilidade e a tecnologia em todas as nossas soluções de mobilidade verde e estamos cada vez mais comprometidos em contribuir para fortalecer a logística internacional ecológica e inteligente. E o Brasil é, sem dúvidas, uma de nossas maiores apostas, em todos os sentidos”, diz Tyler Li, presidente da BYD do Brasil.

Segundo Alexandre Baldy, conselheiro especial da BYD, “o Brasil hoje é o maior mercado para a BYD fora da Ásia. Com fábrica em Camaçari, na Bahia, a BYD espera no fim deste ano começar a montar os carros na Bahia e, a partir do ano que vem, produzir os carros em solo nacional.

CRESCIMENTO DA BYD

No último ano, a BYD foi responsável por exportar 242.765 veículos, número que permitiu um crescimento anual de 334,2%. Já em vendas anuais total, a líder do setor atingiu mais de 3,02 milhões de unidades. Em escala industrial, está presente hoje em mais de 70 países e contribui com uma operação global de alto alcance e impacto.

No mercado brasileiro, apenas nos cinco primeiros meses do ano, a BYD já emplacou mais de 25,5 mil unidades, 43% a mais do que todos os emplacamentos de 2023 (17,9 mil). Em abril, a empresa se tornou a nona montadora a emplacar mais carros no país, no ranking geral da Fenabrave.