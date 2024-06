Executivos com experiências na Disney e no Nubank participam de curso de imersão no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Realizada pela Audens EDU a imersão propõe conexões com experiências reais vivenciadas na Disney e no Nubank, com foco na relação do cliente e do colaborador

A Audens EDU, braço de educação do Audens Group, realiza na próxima quinta-feira (13) o curso "Imersão em Experiência do Cliente e do Colaborador", no JCPM Trade Center, no Recife. A Imersão foi formatada para os níveis executivos das empresas, que buscam novo padrão na experiência do cliente. O Curso propõe conexões com experiências reais vivenciadas por executivos que trazem no currículo as marcas Disney e no Nubank. Como professores da iniciativa, eles vão compartilhar suas experiências.

Com 9 anos de mercado, o grupo se destaca na liderança em serviços de Capital Humano no Nordeste, tendo ampliado sua atuação para São Paulo e marcando presença nacional. Ao desenvolver cursos para especialização voltados para empresários e executivos, a Audens EDU tem como objetivo oferecer conteúdo com base na experiência profissional dos convidados. Na “Imersão em Experiência do Cliente e do Colaborador”, os especialistas vêm da Disney, do Nubank e da Link School.

VIDA REAL E CONEXÃO

A Imersão conta com a participação dos executivos, de um empresário local e de uma neurocientista, que vai fazer a conexão com as vivências. Claudemir Oliveira conta sobre os seus 15 anos em Orlando, liderando os treinamentos da Disney. Além da atuação na Disney, ele também passou pelas companhias aéreas United Airlines e American Airlines.

Gerente sênior de experiência do cliente do Nubank, Gustavo Saiago vai comentar como é essa relação no maior banco em valor de mercado da América Latina. Ao final da imersão, Victor Carvalheira, CEO da produtora Carvalheira, participa de um painel para falar como sua empresa mudou o padrão dos eventos em Pernambuco nos últimos 18 anos.

A metodologia da imersão vai funcionar da seguinte forma: os executivos falam das suas experiências e a especialista em neurociência, Carol Garrafa, faz as conexões de como estas vivências podem ajudar a programar o comportamento dos empresários e executivos nas suas atividades. A especialista vai ensinar aos participantes da imersão, técnicas para que as histórias de sucesso da Disney e do Nubank possam ser aplicadas pelos participantes, na sua experiência profissional. Ela vai usar a programação neurolinguística como método e aumentar os padrões de comunicação e de comportamento dos participantes.

Um dos sócios da Audens Group, Fernando Paiva, participou da estruturação da imersão, que funciona como cartão de apresentação da Audens EDU ao mercado. “Nossa proposta é oferecer experiências reais, úteis e com um conteúdo denso”, conta.



A Audens Group é consultoria de recrutamento de executivos no Nordeste e criou a Audens EDU para atender a uma demanda por educação corporativa de curta duração. O foco está nos profissionais que dispõem de pouco tempo para formações similares oferecidas em São Paulo.

Composto por três empresas, Audens One, Audens e Audens Board, o Audens Group oferece soluções abrangentes em recrutamento, governança e conselho, demonstrando versatilidade e comprometimento com o sucesso organizacional. A Audens EDU, é a mais nova empresa do grupo e o braço de educação, que nasce com a missão de impulsionar a prosperidade nas regiões Norte e Nordeste, fortalecendo as empresas locais e incentivando o desenvolvimento contínuo de profissionais.

Serviço:



Imersão em Experiência do Cliente e do Colaborador

Data: 13 de junho

Local: JCPM Trade Center

Informações: www.audensedu.com.br