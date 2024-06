Cristovam Buarque promove seu livro "Conversas com Edmar Bacha" no Cine PE

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O evento aconteceu no auditório do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano (IAHGP)

Na tarde deste sábado (8), o 28° Cine PE - Festival do Audiovisual recebeu o economista e educador Cristovam Buarque para o lançamento de seu livro “Conversa com Edmar Bacha”. O evento aconteceu no auditório do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano (IAHGP), e contou com a participação de Buarque e Bacha e dos diretores do festival, Alfredo e Sandra Bertini, na mesa presidida pela desembargadora Margarida Cantarelli.

“Este livro é o quarto de uma série de conversas que eu tenho feito, e eu queria fazer um com o Bacha, por diversas razões. Primeiro que eu considero que o Bacha é um dos mais significativos economistas da minha geração, e também o pai do Plano Real — se não o único, mas um dos mais importante que tiveram essa concepção revolucionária para enfrentar o problema da inflação”, explicou o ex-ministro da Educação.

Em 2022, os dois economistas participaram do seminário “Cenários Econômicos, Políticos e Sociais para 2023: O que será do Brasil?”, que integrou a programação do 26º Cine PE; um dos resultados do encontro foi a decisão de escrever esse livro. “Eu estou muito orgulhoso de ter feito essa conversa e ter publicado, e devemos isso ao Cine PE”, concluiu Cristovam.

A obra propõe reflexões para relembrar o passado brasileiro desde os anos 1960 e imaginar o que o futuro guarda para a nação. A palestra, aberta ao público, contou com a presença de diversas personalidades ligadas ao audiovisual, como Oswaldo Massaini Filho e Emanoel Freitas. Também prestigiaram o evento o ator Edson Celulari, jurado de longas-metragens do Cine PE este ano, e a produtora Julia Barreto, da L. C. Barreto Produções Cinematográficas, que faz parte do júri oficial de curtas-metragens festa edição.

Nascido no Recife, Cristovam Buarque foi reitor da UnB, governador do Distrito Federal, senador da República e Ministro da Educação, quando criou o programa Bolsa-Escola. O mineiro Edmar Lisboa Bacha foi um dos integrantes da equipe econômica que criou o Plano Real e atualmente ocupa a cadeira de número 23 da Academia Brasileira de Letras, cujo patrono foi José de Alencar.