Banco Cora abre 15 vagas remotas para profissionais de tecnologia e mercado financeiro

A Cora, banco digital dedicado exclusivamente às pequenas e médias empresas, está com 15 vagas abertas para profissionais de diversas áreas, com foco para Engenharia, Produto e Segurança da Informação. As oportunidades, todas CLT em regime remoto, oferecem flexibilidade e autonomia, além de um pacote de benefícios completo e competitivo, com destaque para o auxílio aprendizagem anual a partir de R$3.000 e o 14º salário como bônus. As vagas disponíveis são:



Analista em Segurança da Informação Sênior - IAM

Analista de Compliance Sênior/Staff

Analista de Desenvolvimento Organizacional Pleno

Analista de FP&A Júnior

Analista de FP&A Sênior

Analista de Qualidade (CX) Pleno (preferencial para pessoas com deficiência) Analista de TI Pleno

Analista em Segurança da Informação Sênior - Blue Team

Assistente de Facilities (preferencial para pessoas negras e/ou com deficiência) Group Product Manager

Pessoa Desenvolvedora Backend Pleno

Pessoa Desenvolvedora iOS Pleno

Pessoa Desenvolvedora iOS Pleno (SwiftUI)

Product Manager Sênior (Empréstimos)

Product Marketing Manager



"Em quase 5 anos de atuação, a Cora já atende 5% das PMEs brasileiras. Mais de 1 milhão de empresas usam nossa conta digital e tem à disposição ferramentas que ajudam a simplificar a vida financeira. Este ano estamos focados em expandir e aprimorar nosso portfólio de produtos para ajudar os pequenos negócios a crescerem ainda mais", explica Gustavo Viegas, Chief People & Culture Officer da Cora.



Para se candidatar, os interessados devem acessar a página de Carreiras da Cora e escolher a opção que mais se adequa ao seu perfil e aos seus objetivos profissionais. Os benefícios oferecidos incluem:



Trabalho 100% remoto;

Benefícios flexíveis no cartão Flash;

Bônus 14º salário;

Plano de Saúde custeado pela Cora (com inclusão de dependentes); Plano Odontológico;

Auxílio Aprendizagem: os colaboradores podem investir em seu desenvolvimento profissional com um auxílio a partir de R$3.000 por ano para cursos, livros, pós-graduação, etc;

Licença parental estendida para gestantes e não gestantes;

Parcerias com Wellhub (antigo Gympass) e Zenklub: descontos para que os colaboradores cuidem de sua saúde física e emocional;

Day Off de aniversário;.

Estrutura para home office: fornecimento de equipamento completo (notebook com suporte, monitor extra, teclado e mouse), possibilidade de compra de cadeira, escrivaninha e apoio para pé;

Auxílio home office para para custear despesas com internet, energia e outros itens relacionados;

Convênio com a plataforma Woba: é possível trabalhar em diversos coworkings em todo o Brasil.