Grupo JCPM lança Relatório ASG e reforça compromisso com agenda climática

Com participação em 11 shoppings e presença nos setores Imobiliário, de Comunicação e de Compromisso Social, empresa impulsiona 40 mil empregos no NE

O Grupo JCPM trabalha para aumentar seu impacto positivo no mundo. Questões urgentes do planeta integramo 2º Relatório Ambiental, Social e de Governança (ASG) 2023 da empresa, que está sendo apresentado ao mercado esta semana. Enfrentar a crise climática, garantir a inclusão social e aplicar os conceitos de economia cíclica e regenerativa nos negócios fazem parte da estratégia do Grupo.

Com atuação nos setores de shopping centers, imobiliário, de comunicação e compromisso Social, o Grupo JCPM traz exemplos da aplicação de iniciativas sustentáveis em todas essas atividades. No caso dos shoppings, eles deixaram de ser espaços de compras, gastronomia e entretenimento para se tornar indutores da economia, do desenvolvimento social e da geração de empregos das cidades onde estão localizados.

Afroempreendedorismo, inserção de pessoas trans nas oportunidades de emprego, formação de jovens de comunidades, preocupação com as mudanças climáticas, além de debates e iniciativas sustentáveis fazem parte do universo dos centros de compra da empresa.

Atualmente, 11 shopping fazem parte do portfólio do Grupo: RioMar Recife, Shopping Recife, Plaza Casa Forte, Tacaruna e Guararapes, em Pernambuco; Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping, na Bahia; RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy, no Ceará; e RioMar Aracaju e Shopping Jardins, ambos em Sergipe. Eles estão localizados em quatro estados do Nordeste (Pernambuco, Bahia, Sergipe e Ceará) e somam 619 mil m² de área, das quais 446 mil m² são de ABL próprias. Com esses ativos, o JCPM se posiciona entre os cinco maiores grupos do País.

COMBATE AO AQUECIMENTO GLOBAL

Em 2023, o fortalecimento dos temas definidos na agenda ASG reforçou uma série de ações nos empreendimentos. Entre os destaques, debates sobre os efeitos do aquecimento global e o que cada unidade de negócio pode fazer para atuar na reversão dessa problemática.

De forma pioneira, foi elaborado um manual de boas práticas em sustentabilidade para ajudar a promover a cultura entre os lojistas. A iniciativa contribuiu para transformar o mall também em um espaço de reflexão ambiental e de responsabilidade de cada um nessa dinâmica.

TECNOLOGIA COMO ALIADA

Como parte dos compromissos com as mudanças globais do clima que afetam a temperatura no planeta, o Grupo JCPM criou em seus empreendimentos um padrão de gestão energética focado na aplicação de tecnologias e em sistemas ecoeficientes, alinhando a estratégia de negócios a uma economia de baixo carbono, na garantia do uso de energia renovável.

“Hoje, 100% da nossa energia vem de fontes renováveis, o que nos proporcionou o Selo I-REC atestando essa iniciativa nos shoppings”, destaca Thayara Paschoal, gerente de Sustentabilidade do Grupo.

Shopping não são mais apenas espaços de compras, gastronomia e entretenimento mas indutores do desenvolvimento, das cidades onde estão localizados - Lucas Marçal/Divulgação

COMPROMISSO SOCIAL

Em 2023, as iniciativas sociais – Fundação Pedro Paes Mendonça e Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM) - receberam aportes de R$ 17,4 milhões, impactando, diretamente, cerca de 11 mil pessoas, das quais 9 mil foram jovens moradores do entorno dos shoppings.



“Temos a real dimensão de que nossos empreendimentos, além da busca constante pela rentabilidade, devem estimular o respeito às pessoas e ao meio ambiente”, destaca o empresário e presidente do Grupo JCPM, João Carlos Paes Mendonça. O ano de 2023 demonstrou uma recuperação gradual dos clientes aos shoppings, importante atividade econômica dentro do Grupo.



O empreendedorismo é outra vertente com resultados positivos junto à sociedade. “Em 2023, os espaços disponibilizados nos shoppings para grupos exporem suas mercadorias e trabalhos, sejam em quiosques ou lojas temporárias, tiveram retorno de mais de R$ 2 milhões em vendas para eles que são, em sua maioria, microempreendedores, completa Thayara.

A ExpoPreta é realizada anualmente e já impactou mais de 100 microempreendedores, entre expositores e participantes de palestras e debates envolvendo o afroempreendedorismo da cidade. A próxima edição da feira está marcada para agosto.

Fundação Pedro Paes Mendonça tem 35 anos de história - Divulgação

DIVERSIDADE E INCLUSÃO

Os centros de compras também abrem espaços para projetos sociais e criam oportunidades que favorecem o comércio solidário com entidades da sociedade civil, com microempreendedores e com cooperativas e associações nos mais diversos segmentos. Além de promover eventos inclusivos e inovadores, os shoppings abrem espaço ainda para parcerias com órgãos públicos que atendem ali a população, oferecendo serviços essenciais.

SUSTENTABILIDADE NOS PROCESSOS

Contribuir com um mundo com menos lixo e que diminua o desperdício de recursos naturais também está na agenda ASG do Grupo JCPM. No caso dos resíduos, as operações da empresa trabalham para ampliaro que pode ser reciclável ereduzir adestinação para aterros.Por isso, oferecem centrais de resíduos para a coleta, separação e destinação correta.

Atendendo às exigências ambientais no trato com resíduos, são estabelecidas parcerias sociais com associações ou cooperativas nos estados, para beneficiar os coletores de recicláveis. Além disso, as operações têm buscado desenvolver soluções adaptadas de processos de compostagem.

A infraestrutura dos empreendimentos do Grupo estão projetadas com economia do uso de água, reuso e captação de água da chuva. Controle de consumo e geração de efluentes são monitorados regularmente, buscando reduzir o estresse hídrico e o impacto aos sistemas de saneamento das regiões de atuação.

Anualmente, aproximadamente 38% da água consumida nos shoppings retorna naturalmente para o ambiente sem impactar as redes de esgotamento, graças à evaporação nas torres de resfriamento das centrais de ar-condicionado (36%) e à irrigação de áreas verdes (2%).

A crise climática e as mudanças no planeta fazem com que as empresas não pensem apenas em ser a melhor nos seus setores, mas uma companhia melhor para o mundo e as comunidades. É isso que o Grupo JCPM está buscando.

Confira o relatório clicando aqui https://sustentabilidade2023.jcpm.com.br/