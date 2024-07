Pernambuco lança programa de colaboração entre setor público e empresarial

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Desafios.Gov deve gerar soluções inovadoras em áreas estratégicas da gestão estadual através de parcerias com micro e pequenas empresas

O governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco (Secti/PE), da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia (FACEPE), da Agência de Empreendedorismo de Pernambuco (AGE) e da Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo (SEDEPE), lançou nesta terça-feira (9), no auditório da Secti/PE, o edital Desafios.Gov, com um investimento total de R$ 3 milhões.

Inspirado no programa Cientista Arretado, o Desafios.Gov tem como objetivo apoiar parcerias público-privadas para contratação de soluções inovadoras, fomentando o desenvolvimento de projetos que abordem os desafios enfrentados pelos órgãos públicos do Estado.

A iniciativa visa apoiar ao menos 10 micro e pequenas empresas do Estado, com o valor de até R$ 300 mil para cada projeto selecionado. As propostas devem contemplar soluções práticas e eficientes para os desafios identificados pelos órgãos públicos, promovendo a modernização e a melhoria dos serviços prestados à população.

EDITAL DE FOMENTO

A secretária estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, Mauricélia Montenegro, explica que o Programa Desafios.Gov foi o primeiro edital de fomento dedicado exclusivamente a apoiar a contratação de micro e pequenas empresas de base tecnológica de Pernambuco, promovendo a geração de GovTechs no Estado.

“A proposta é desenvolver e implantar produtos, serviços e/ou processos inovadores através da formação de parcerias e da integração de tecnologias. E desta forma, apresentando à sociedade um governo mais eficiente, conectado e inteligente. Um dos compromissos é modernizar e desburocratizar a máquina pública”, exemplificou.

Os interessados têm até o dia 9 de setembro para submeter suas propostas. O edital está disponível no site www.facepe.br.