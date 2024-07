Inscrição para concurso público em Jaboatão dos Guararapes vai até esta quinta-feira (11)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A aplicação das provas está prevista para o dia 25 de agosto deste ano, preferencialmente no município do Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife

As inscrições para o concurso público do município de Jaboatão dos Guararapes, com 1.592 vagas para diversos cargos, vão até esta quinta-feira (11), exclusivamente pela internet. Para efetuar a inscrição, a pessoa interessada deverá acessar o link: www.concursosfcc.com.br, site da Fundação Carlos Chagas (FCC), organizadora do certame.

O edital do concurso está disponível no Portal da Prefeitura: www.jaboatao.pe.gov.br e da FCC. A aplicação das provas está prevista para o dia 25 de agosto deste ano, preferencialmente no município do Jaboatão dos Guararapes. Caso seja necessário, serão realizadas também no município do Recife.

Para cargos de nível médio, o salário inicial (para guarda municipal) chega a 2.460,44. Profissionais de nível superior têm salário inicial de até R$ 9.132,43 (procurador). Há vagas para médicos, psiquiatras, neurologistas, engenheiros, advogados, auditores, agentes de defesa civil, analistas, assistentes, apoio educacional, fiscal, entre muitos outros profissionais. Há 89 vagas reservadas para pessoas com deficiência.



O concurso público terá validade de dois anos, a contar da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período. A previsão é de que o processo de homologação seja concluído até novembro deste ano, permitindo que os aprovados comecem a desempenhar suas funções em breve.