Expo Preta RioMar abre espaço para juventude negra e promete grandes encontros neste fim de semana

A 3ª Expo Preta segue neste fim de semana, com painéis com Dona Carmem Virginia e Zezé Motta, ambos mediados pelo jornalista Pedro Lins

O primeiro dia da 3ª Expo Preta RioMar contou com uma programação diversificada voltada principalmente à juventude. O evento, que ocupa o piso L3 do RioMar Recife, tem como objetivo promover e valorizar a cultura negra e o afroempreendedorismo, com atividades gratuitas para pessoas de todas as idades.

A abertura oficial começou ao meio-dia com a energia da playlist “A Coisa Tá Preta!”, que animou o público antes do início das atrações. Às 13h, a DJ Boneka trouxe um mix cultural vibrante, esquentando o clima para o resto do dia.

Dezenas de crianças de escolas do Recife participaram da Oficina de Afrobetização, um dos destaques da programação educativa. A oficina promoveu jogos de leitura e contação de histórias, reforçando a importância da educação e da valorização da cultura negra desde a infância.

Em seguida, o Cine Barulho mediado por Lucas Marçal trouxe reflexões sobre a juventude negra e suas experiências no contexto urbano. O Bairro que Ganha Cor, Encantinho e Duelo do Rodão foram os curtas-metragens exibidos, todos elaborados por jovens do Instituto JCPM.

Após o debate, o público foi convidado a acompanhar o passo do grupo Coco Abre Caminhos. No final da tarde, o painel Juventude Negra VIVA! proporcionou uma conversa inspiradora sobre os desafios e conquistas da juventude negra no Brasil. Participaram do bate-papo Dandara MC, Elza Medeiros e Trícia Paula, com mediação de Flora Rodrigues.

Já o rapper 6ta MC trouxe para o palco da Expo Preta suas composições autorais e sua voz potente.

Acompanhada de sua banda, a cantora e musicista baiana Márcia Castro encerrou o primeiro dia de celebração com um show eletrizante, relembrando sucessos do axé dos anos 90, que não deixou ninguém ficar parado.

AGENDA DESTE FIM DE SEMANA COM ZEZÉ MOTTA

A 3ª Expo Preta segue neste fim de semana. No sábado (17), a programação começa com o DJ Jeff, seguido por painéis sobre educação financeira, saúde corporal e a vivência de travestis negras. O Afrobaile B2B Baile Charme promete animar a tarde, e à noite, os painéis com Dona Carmem Virginia e Zezé Motta, ambos mediados por Pedro Lins e oferecidos pelo RioMar, trarão histórias inspiradoras de empreendedorismo e cultura. DJ Milena Cinismo encerra a noite com muita música.

No último dia (18), o evento começa com a apresentação de maracatu pela Cia. Agebês - Maracatu Nação Porto Rico, seguido por roda de samba infantil, com contação de histórias conduzida pela educadora Kemla Baptista. A programação segue com painéis que discutem o antirracismo na prática e o racismo religioso. Sucesso na edição de 2023, o desfile de moda se consolida neste ano, agora abrangendo todas as marcas. O dia continuará com painéis sobre vivências ancestrais, encerrando com o Afrobaile B2B Baile Charme e a DJ Léa.

AFROEMPREENDEDORISMO

Além da programação cultural, a Expo Preta RioMar conta com 24 estandes de pessoas afroempreendedoras oriundas de 14 bairros do Recife. As áreas de atuação incluem produtos naturais e para alimentação; entretenimento infanto juvenil; moda autoral/artesanal; serviços e produtos de beleza; e produtos e serviços associados à sustentabilidade.

O evento tem produção do IJCPM e RioMar Recife, em parceria com Mari Passos (Produtora Mari Passos) e Rafaela Gomes (Kilombo Urbano), além de consultoria do Instituto Enegrecer.