Transforma Pride: feira de empreendedorismo LGBTQIA+ está com inscrições abertas para expositores do Nordeste

Evento está marcado para os dias 28 e 29 de setembro, no Cais do Sertão, na região central do Recife. Evento reúne gastronomia, roupas, saúde e mais.

A feira de empreendedorismo Transforma Pride 2024 está com inscrições abertas para expositores de todo o Nordeste que quiserem colocar seus produtos à mostra no evento. A mostra está marcada para os dias 28 e 29 de setembro, no Museu Cais do Sertão, na região central do Recife.



A inscrição é gratuita e pode ser feita por empreendedores de qualquer estado da região até a próxima terça-feira (20), por meio do site Even3 (even3.com.br/inscricoes-feira-transforma-2024-481310). Serão selecionados 100 expositores.



A Transforma Pride é uma feira que oferece espaço para empreendedores LGBTQIA+ apresentarem seus produtos em diversos segmentos, como gastronomia, roupas, calçados, acessórios e saúde.

De acordo com a organização, o objetivo é apoiar o talento e a criatividade de pessoas lésbicas, gays, bissexuais, trans, queers, intersexuais, assexuais, pansexuais, não-binárias e demais orientações sexuais e identidades de gênero.

"O Transforma Pride tem como missão promover a inclusão e a equidade, proporcionando o desenvolvimento pessoal e profissional da população LGBTQIA+. Nosso slogan, 'Inclusão que transforma', reflete nosso compromisso em criar um ambiente seguro e acolhedor, onde todos possam expressar sua criatividade e potencial”, explica Henrique Guerra, idealizador da feira.

No dia 28 de setembro, o evento ficará aberto para visitação do público das 14h às 21h. No dia 29, a feira acontece das 11h às 20h. A entrada é gratuita.