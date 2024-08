Programa gratuito que forma jovens para o mercado de trabalho está com inscrições abertas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

São 300 vagas em Pernambuco e na Bahia, com certificado de conclusão do curso de extensão emitido pela Universidade Estadual do Ceará

A Escola Social do Varejo (ESV) está com inscrições abertas, até o dia 30 de agosto, para formação gratuita de jovens que buscam inserção no mercado de trabalho. São 300 vagas em Pernambuco e na Bahia, com certificado de conclusão do curso de extensão emitido pela Universidade Estadual do Ceará (UECE).

A formação é direcionada para jovens entre 17 e 24 anos, com Ensino Médio concluído na rede pública e renda familiar de até três salários mínimos. Os selecionados recebem um tablet com acesso à internet para uso durante o curso e benefícios como auxílio transporte, lanche e uniforme para as atividades presenciais.

O programa é fruto de uma parceria entre o Grupo Carrefour Brasil e o Instituto Aliança e existe desde 2010.

Serão 300 horas de capacitação, com encontros online semanais realizados de segunda a sexta-feira no período da manhã ou da tarde. Durante o curso, os jovens participarão de atividades teóricas e práticas que vão abordar competências socioemocionais e habilidades digitais e técnicas para melhorar o desempenho no varejo, além de visitas às lojas do Grupo Carrefour Brasil para aplicação prática do que foi aprendido. A última etapa da formação é uma orientação na busca por emprego.

As inscrições devem ser realizadas online, através do link https://bit.ly/ESV-PE-2024-1. Os candidatos aprovados precisam apresentar RG; CPF; comprovante de residência; declaração de conclusão do ensino médio ou a Ficha 19 para quem já finalizou; título de eleitor; foto 3x4; carteira de trabalho; PIS/NIS. Os jovens do sexo masculino devem ter certificado de reservista ou certificado de dispensa de incorporação.



Oportunidade no Cabo de Santo Agostinho

Outra iniciativa para ajudar jovens a ingressar no mercado de trabalho está com inscrições abertas. O programa Rotas e Travessias, de formação profissional gratuita e online, é destinado a jovens de 17 a 24 anos do Cabo de Santo Agostinho, cursando o 3º ano ou com ensino médio concluído em escola pública.



São 100 vagas e a carga horária é de 200 horas distribuídas em 2 aulas online por semana. Os participantes vão receber um tablet com acesso à internet emprestado. A formação desenvolve competências socioemocionais, digitais, de comunicação e atitudes empreendedoras, além de preparar os jovens para processos seletivos.

O curso é apoiado pela Amazon Brasil e desenvolvido pelo Instituto Aliança, em parceria com a Fundação Forge, da Argentina, e conta com financiamento do Grupo Zurich.