RioMar Recife promove campanha do Dia do Irmão com show gratuito e dicas de presentes

Confira opções de presentes, experiências, diversão, lazer e show gratuito no RioMar Recife em celebração ao Dia do Irmão até quinta-feira (5)

Até o dia 5 de setembro, o RioMar Recife promove a campanha inédita de Dia do Irmão. O mall conta com mais de 400 operações que disponibilizam diferentes opções de presentes entre produtos e serviços, além de experiências inesquecíveis de gastronomia e lazer, para quem deseja deixar o dia ainda mais especial.

Entre as celebrações, o empreendimento recebe show gratuito de Natiare Azevedo e Fernando Carvalho em tributo a Sandy e Júnior, nesta quinta-feira (5).

Show gratuito

O repertório do show de Natiare Azevedo e Fernando Carvalho será recheado de sucessos da icônica dupla de irmãos Sandy e Júnior. A apresentação será às 19h, na área de eventos do Piso L3. Para ter acesso ao show, basta apresentar o app do RioMar Recife.

Para guardar uma recordação da data especial, o projeto RioMar Action! disponibilizará uma cabine de gravação de vídeos no local.

Entre os sucessos que estarão no repertório do show no RioMar Recife, em celebração ao Dia do Irmão, estão “Não dá pra não pensar”, “As 4 estações”, “Eu acho que pirei”, “A Lenda”, entre outras, entregando um show animado e romântico ao mesmo tempo.

Natiare Azevedo homenageia Sandy com sua semelhança vocal e presença de palco desde cedo, e apresenta-se ao lado de Fernando Carvalho desde 2022.

Presentes

Nesta data, você pode optar por um presente especial para seu irmão ou irmã entre as ofertas em moda, calçados, perfumaria, tecnologia disponíveis no empreendimento.

Ainda vale inspirar-se e presentear seu irmão com uma experiência em salão de beleza, spa, barbearia ou clínica de estética. Aproveite o momento no centro de compras para escolher o presente ideal.

Gastronomia

Para quem deseja programar um almoço ou jantar especial para celebrar o Dia do Irmão no RioMar Recife, o empreendimento é conhecido por ser também um polo gastronômico, com o Boulevard de Restaurantes, Espaço Gourmet e Praça de Alimentação.

Para maior praticidade e comodidade, também é possível reservar uma mesa ou entrar na fila de uma lista de restaurantes através do app RioMar Recife.

Lazer

Para quem busca mais diversão para a data especial, o RioMar Recife ainda conta com outras opções de lazer além do show gratuito.

São 12 salas de cinema no Cinemark, sendo duas salas Prime, teatro, boliche, Game Station e Game Box.

Praticidade

Toda a agenda de eventos, serviços e horário de funcionamento pode ser conferida no App RioMar Recife, disponível para download gratuito para iOS e Android.

Além disso, a plataforma oferece funcionalidades como mapa de geolocalização das lojas do shopping, reserva de restaurantes, pagamento de estacionamento, conteúdos, entre outras.